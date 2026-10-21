Wegen Sicherheitslücken gingen zahlreiche Webseiten vom Netz

Zwei schwerwiegende Schwachstellen in der weitverbreiteten Programmiersprache PHP ermöglichen Angreifern, Schadcodes auf fremden Servern auszuführen. In Österreich gingen zahlreiche Websites offline. Sicherheitsupdates sind inzwischen verfügbar.

Die Entdeckung zweier kritischer Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP hat am Mittwoch weltweit IT-Verantwortliche alarmiert. Die Schwachstellen ermöglichen es Angreifern, aus der Ferne eigenen Code auf betroffenen Systemen auszuführen – unter Umständen ohne Anmeldung. Die PHP-Entwickler bewerten beide Lücken mit 9,2 von zehn möglichen Punkten auf der internationalen CVSS-Skala für Sicherheitsrisiken.

Die Auswirkungen könnten weitreichend sein: PHP ist eine der meistverwendeten Programmiersprachen für Webanwendungen. Sie bildet unter anderem die technische Grundlage von Content-Management-Systemen wie WordPress, Drupal und Joomla sowie von zahlreichen Online-Shops. Betreiber betroffener Websites müssen daher prüfen, ob ihre Server verwundbar sind.

Webseiten gingen vom Netz

In mehreren europäischen Ländern wurden Websites von Behörden vorsorglich vom Netz genommen. Dies betraf auch zahlreiche österreichische Seiten. Internationale IT-Sicherheitsorganisationen warnten vor einer Ausnutzung der Schwachstellen. Sicherheitsanbieter beobachteten erste Angriffsversuche.

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte das PHP-Team aktualisierte Versionen, die beide Sicherheitslücken beheben. Die Entwickler empfehlen dringend, die Updates unverzüglich einzuspielen.

Updates dringend empfohlen

Das österreichische Computer-Notfallteam CERT.at hatte bereits im Vorfeld zur Vorbereitung auf die Aktualisierung aufgerufen. Organisationen sollten sämtliche Systeme identifizieren, auf denen PHP läuft, und insbesondere öffentlich erreichbare Server absichern. Wo ein sofortiges Update nicht möglich ist, kann es notwendig sein, betroffene Anwendungen vorübergehend vom Internet zu trennen.

Wie viele Websites tatsächlich verwundbar sind oder bereits erfolgreich angegriffen wurden, ist nicht bekannt. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zählt daher vor allem die Geschwindigkeit: Die Sicherheitslücken müssen geschlossen werden, bevor Angreifer sie systematisch ausnutzen.