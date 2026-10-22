„Mariazeller Messe“ erstmals nach 300 Jahren wieder im Pilgerort

Es gibt nicht nur die bekannte Version Joseph Haydns, sondern auch eine „Mariazeller Messe“ von Franz Xaver Widerhofer, Begründer einer alteingesessenen heimischen Musikerfamilie.

Hinter dem Familiennamen „Widerhofer“ in Mariazell verbirgt sich eine spannende Geschichte, die insbesondere ein musikalisches Erbe in sich trägt.

Während Joseph Haydns bekannte „Mariazeller Messe“ vielen ein Begriff sein dürfte, gibt es nur wenige, die wissen, dass vor rund 300 Jahren auch der heimische Komponist Franz Xaver Widerhofer eine gleichnamige Messe komponiert hat.

© APA / Paul Ott Die Orgel in Mariazell

Wann genau, ist unklar, eine Abschrift dieses Werks aus dem Jahre 1776 liegt jedenfalls im Benediktinerstift Göttweig auf. Und jetzt ist diese Messe für großes Orchester, Chor, Solisten und Orgel nach rund drei Jahrhunderten erstmals auch wieder in Mariazell zu hören.

Orgel und gemischtes Ensemble

Kommenden Sonntag, 25. Oktober, wird sie im Rahmen der Heiligen Messe in der Basilika unter der Leitung von Franz Friedl (gemischtem Ensemble) und mit Florian Kaier an der Orgel aufgeführt. Beginn ist um 10 Uhr.

© Markus Lösel Florian Kaier spielt an der Orgel die „Mariazeller Messe“

Dieser Auftakt ist eine Art „Heimkehr“ von mehreren Generationen Widerhofer. 2027 jährt sich etwa zum 200. Mal das Gedächtnis an den großen Brand Mariazells und der Basilika. Hier kommen zwei der Söhne des Franz Xaver Widerhofer ins Spiel: Bruder Honorius und sein Bruder Joseph Widerhofer. Letzterer begann bereits im November 1827, noch ganz im Banne des fürchterlichen Ereignisses, mit der Komposition einer „Brandmesse“, die er Erzherzog Johann widmete.