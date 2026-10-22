Doch kein Beschluss: Ringen um KFA geht in die nächste Runde

Zurückrudern der Grazer Koalition: Die Selbstbehalte für Versicherte bei der Krankenfürsorgeanstalt werden vorerst nicht verdoppelt. Die Personalvertretung jubelt.

Eigentlich war alles angerichtet. Um eine Gleichstellung mit den Versicherten der öffentlichen Bediensteten BVAEB zu schaffen, wollte man auch bei der Krankenfürsorgeanstalt (KFA) der Stadt Graz die Selbstbehalte auf 20 Prozent anheben. Das wäre eine Verdoppelung der aktuellen Sätze. Der Plan fand im KFA-Ausschuss, in dem auch Personalvertreter sitzen, zwar keine Mehrheit, die Koalition aus KPÖ und Grünen wollte dennoch den Beschluss im Gemeinderat am Donnerstag treffen. Das wäre rechtlich zwar schwierig, aber möglich.

Jetzt aber die Kehrtwende. Die Koalition rückt von ihrem Plan vorerst ab, die Personalvertreter jubeln. „Für uns ist entscheidend, dass über die Zukunft der KFA und mögliche finanzielle Mehrbelastungen nicht ohne die Betroffenen entschieden wird“, schreibt Wolfgang Demschner, Vorsitzender des Zentralausschusses, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt.

Stadt nimmt neuen Anlauf beim Land wegen der KFA

Der weitere Plan sieht jetzt vor, dass „die Bemühungen um eine geordnete Überführung der KFA in die BVAEB intensiviert werden sollen“, so Demschner. Das war ja der ursprüngliche Plan A, nachdem das Kontrollamt massive Kritik an den Zuständen in der KFA geübt hatte. Die Anstalt war finanziell ein Sorgenkind der Stadt, daher wollte man die rund 10.000 Versicherten zur BVAEB überführen – scheiterte aber in den Verhandlungen mit dem Land, das dadurch finanzielle Nachteile hätte. Wie so oft im Gesundheitswesen: alles sehr verstrickt und kompliziert.

Jetzt will die Stadt – gemeinsam mit den Personalvertretern – aber einen neuen Anlauf starten und abermals Gespräche mit dem Land aufnehmen. „Ziel ist es, eine konkrete Zeitschiene sowie die Rahmenbedingungen für die Überführung festzulegen“, heißt es in dem Schreiben der Personalvertretung. Seitens Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bestätigt man das Vorgehen. Und kündigt aber gleich an: Die 20 Prozent Selbstbehalt bleiben am Tisch, wenn die Zusammenführung neuerlich nicht gelingen sollte.