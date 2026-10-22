150 Jugendliche lernten in Thörl und Krieglach Berufe kennen

Seit zwölf Jahren versucht das Projekt „Kreative Lehrlingswelten“ mit einem Fokus auf Praxis junge Menschen für eine Lehre im Handwerk zu begeistern und Betrieben bei der Suche nach Fachkräften zu helfen. Das tat man jüngst auch bei zwei Terminen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

So konnten rund 80 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Thörl Mitte Oktober an mehreren Stationen im Turnsaal in verschiedene Berufsfelder eintauchen und selbst aktiv werden. Lehrerin Nina Haidinger-Wagner zeigt sich erfreut über die gelungene Veranstaltung: „Es freut mich, dass wir mit der Unterstützung unserer heimischen Betriebe Einblicke in neun verschiedene Lehrberufe geben durften.“

Zwei Tage später bot sich dieselbe Möglichkeit für 70 Jugendliche im Turnsaal der Mittelschule Krieglach. „Es ist uns ein großes Anliegen, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig und spannend eine Lehrausbildung in unserer Region ist. Die Lehrlingsausbildung ist ein österreichisches Erfolgsmodell, das vom Engagement unserer Schulen und Betriebe getragen wird“, so Maria Hell vom Regionalmanagement.