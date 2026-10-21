Hanna Karrer wurde mit Jugendsportpreis ausgezeichnet

Die steirische Snowboarderin Hanna Karrer erhielt in Wien den Jugendsportpreis und steht im Endspurt der Vorbereitungen auf den nächsten Weltcup-Winter.

Obwohl die Saison im Snowboard-Freestyle erst Ende November in Innsbruck eröffnet wird und die Temperaturen hierzulande den bevorstehenden Winter noch nicht so recht erahnen lassen, hat Hanna Karrer ihren ersten Saison-Höhepunkt bereits hinter sich: Die Steirerin wurde bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala mit dem Jugendsportpreis ausgezeichnet und ist vom Erlebten in der Wiener Stadthalle hingerissen. „Es war eine Riesenkulisse voller Sportler, teilweise schon Legenden – da geehrt zu werden, ist unglaublich“, sagt die 18-Jährige. Bei den Männern ging der erste Platz an den Kajaksportler Max Steinbrenner.

Dass dem Nachwuchs die Ehre in Form des Jugendsportpreises zuteil wird, schätzt Karrer: „Dass wir auf dieser Bühne gezeigt wurden und dass gesagt wurde, dass es Junge gibt, die nachkommen, das ist cool.“

Die Vorbereitung auf den spektakulären Auftakt im Rahmen des Airdrenaline am Bergisel am 27. und 28. November ist so gut wie abgeschlossen, sagt Karrer: „Jetzt geht es darum, das Gefühl auf dem Schnee wiederzubekommen.“ Dazu trainiert sie mit ihrem Team derzeit in Hintertux, vor dem Weltcup-Auftakt geht es noch in die Schweiz.

Die dort anberaumte Zeit ist auch wichtig, sagt Karrer, um sich final für die Wettkämpfe einzufahren. Denn: Wenn alles passt, wird man von ihr neue Tricks sehen. „Hoffentlich“, sagt Karrer, „denn bislang hat das Wetter nicht so mitgespielt. Aber ich bin guter Dinge, dass das bis zum Weltcup passieren wird. Ich hoffe, dass ich dann etwas Neues zeigen kann.“