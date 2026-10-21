FH-Joanneum lädt zum KI-Gipfeltreffen in Kapfenberg

Sei es beim Programmieren von Webseiten oder der Befragung von Chatbots: Künstliche Intelligenz hält derzeit in immer mehr Lebensbereichen Einzug und wird von einer wachsenden Anzahl von Menschen genützt. Laut einer Analyse von Statistik Austria haben 2025 rund 39 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher generative KI-Agenten wie ChatGPT, Gemini oder Meta AI genützt.

40 Prozent der Gesamtbevölkerung wollen aber auch mehr über Künstliche Intelligenz wissen, eine Möglichkeit dafür bietet sich am Donnerstag beim „AI Summit Styria“ auf der FH Joanneum in Kapfenberg. Diese Konferenz widmet sich aktuellen Entwicklungen und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz und soll Wissenschaftlern, Experten und Praktikern eine Möglichkeit zum Austausch bieten.

Im Rahmen dessen gibt es unter anderem Vorträge von Expertinnen und Experten wie Elisabeth André, Patrick Ratheiser und Klaus Steinmaurer zu hören. Am ersten Konferenztag mit Politik, Wirtschaft und Forschung ist der Besuch kostenfrei.