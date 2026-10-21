Autofahrer aufgepasst! Fans sorgen für Verkehrsbehinderungen in Graz

Am Donnerstag ab etwa 15 Uhr kommt es zuerst rund um die Grazer Oper und in weiterer Folge in einigen Straßen in Richtung Stadion Graz-Liebenau zu temporären Sperren.

Autofahrer aufgepasst. Am Donnerstag wird es ab etwa 15 Uhr rund um die Grazer Oper zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperren kommen. Grund dafür sind die Fans des französischen Fußballklubs Olympique Marseille. Der gemeinsame Treffpunkt der Anhänger vor dem Marsch ins Stadion zum Spiel gegen den SK Sturm (Anstoß: 18.45 Uhr) ist nämlich der Platz vor der Grazer Oper. Ab ca. 15.30 Uhr erfolgt der Fanmarsch von der Oper durch die Gleisdorfer Gasse, über den Jakominiplatz, die Jakoministraße, die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, durch die Evangelimanngasse, die Münzgrabenstraße zum Auswärtssektor des Stadions.

Der Fanmarsch wird von der Polizei begleitet. „Das Spiel ist von der UEFA als High-risk-Spiel eingestuft. Wir sind mit ausreichender Anzahl an Polizeikräften vorbereitet“, sagte Frau Oberst Christine Krenn, Stellvertreterin des Stadtpolizeikommandanten und Einsatzleiterin für dieses Spiel. Es steht unter anderem eine Hundertschaft an Polizeikräften mit verschiedenen Spezifikationen zur Verfügung. Darunter eine Hundestaffel sowie ein Wasserwerfer. Überwacht werden die Anhänger aus der Luft und vom Boden.