Berthold Kimmich ist mit 57 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt verstorben.

Am Dienstag fehlte Joshua Kimmich überraschend beim Abschlusstraining des FC Bayern, der heute in der dritten Runde der Ligaphase der Champions League in London auf Arsenal trifft. Und der Star der Münchner wird auch am Abend nicht auf dem Platz stehen. Der Grund ist ein trauriger: Vater Berthold ist mit 57 Jahren einem Herzinfarkt erlegen.

Papa Berthold förderte seinen Sohn von Kindesbeinen an. Später führte Joshuas Weg über den VfB Stuttgart und RB Leipzig zum FC Bayern. Aus dem Knirps wurde ein Champions-League-Sieger und schließlich Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Mit Ehefrau Lina (35) hatte Berthold Kimmich vier Kinder. Die beiden waren seit 2013 ein Paar und seit Juni 2022 verheiratet.

Der FC Bayern schreibt in einer Mitteilung: „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.“