Die Bäuerinnen der Landwirtschaftskammer Steiermark brachten den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Leoben-Stadt Lebensmittelproduktion näher.

Anlässlich des Welternährungstags am 19. Oktober und des Weltfrauentags am 18. Oktober vermittelten Bäuerinnen Wissen über Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und bäuerliches Leben. Dafür besuchten sie unter anderem die Volksschule Leoben-Stadt und arbeiteten direkt mit den Schulkindern zusammen.

Unter dem Motto „Vielfalt am Bauernhof“ wurde den Kindern vermittelt, wie unterschiedlich land- und forstwirtschaftliche Betriebe sein können. „Sie sollen erleben, dass hinter unseren Lebensmitteln Menschen, Wissen, Arbeit und viel Verantwortung stehen“, sagt Bezirksbäuerin Barbara Pollinger. Die Bäuerinnen erzählten von ihren eigenen Betrieben, erklärten Produktionsabläufe, brachten Anschauungsmaterial mit und luden die Schülerinnen und Schüler zum Verkosten mitgebrachter bäuerlicher Produkte aus der Region ein.

© KLZ / Johanna Birnbaum Bezirksbäuerin Barbara Pollinger

Die alljährliche Aktion der Landwirtschaftskammer Steiermark begann im Jahr 2015. Im Bezirk machten beim diesjährigen Aktionstag 15 Volksschulen mit 26 Klassen und insgesamt 463 Schülerinnen und Schüler mit.