2017 wagte Andreas Mickl im Bereich der Elektrotechnik den Sprung in die Selbstständigkeit. Jetzt beschäftigt sich das Konkursgericht mit seinem Unternehmen.

Seit dem Jahr 2017 bietet Andreas Mickl mit seinem gleichnamigen Elektrotechnik-Unternehmen in Ferlach das gesamte Spektrum an Dienstleistungen an – von klassischen Elektro- und Gebäudeinstallationen über moderne Smart-Home-Systeme bis hin zu Photovoltaiklösungen. Erst im Vorjahr hat der Unternehmer am Hauptplatz in Ferlach ein neues Geschäft eröffnet. Jetzt allerdings wurde sein Betrieb ein Fall für das Konkursgericht.

Ein Gläubiger hat einen dementsprechenden Antrag eingebracht. Das geben der KSV 1870 und der AKV via Aussendung bekannt.

Keine Dienstnehmer betroffen

Die Ursachen der Pleite sind noch nicht bekannt. „Diese werden im Laufe des Verfahrens zu eruieren sein“, führen die Kreditschutzverbände aus. Geklärt werden muss auch die Höhe der Schulden, wie auch des Vermögens. Fest steht, dass keine Dienstnehmer betroffen sind.

Etwaige Gläubigerforderungen können bis 30. November angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Leopold Wagner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Dezember statt.