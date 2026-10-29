In Graz fiel Marie ihrem Tobias wortwörtlich „vor die Füße“

Vor acht Jahren lernten sich Marie und Tobias bei der Silent Disco in Graz kennen und lieben. Warum ein Sturz schlussendlich vor den Traualtar führte.

Marie und Tobias Peck haben am 19. Juni bei perfektem Wetter in einem Rosenpavillon in der Südsteiermark zwischen Weinreben standesamtlich geheiratet. Emotionaler und liebevoller hätte der Tag und vor allem das Feiern mit den Gästen nicht sein können. Die Trauung wurde mit einer musikalischen Einlage des Brautvaters und zwei Onkeln und einem kleinen Segen der Brautmutter sehr persönlich gestaltet.

Die aus Gleisdorf stammende Apothekerin hat der Liebe wegen ihre oststeirische Heimat gegen Tirol getauscht. Dort lebt sie mit ihrem Gatten, der als Ingenieur tätig ist.

Im Grazer Stadtpark flogen die Funken

Vor acht Jahren haben sich Marie und Tobias bei der Silent Disco im Grazer Stadtpark kennengelernt. Tobias war damals für das Formel-1-Wochenende und für Verwandtschaftsbesuche in der Steiermark. Marie ist beim Tanzen gestürzt und ihrem Tobias bei diesem Event wortwörtlich vor die Füße gefallen. Für Marie war es Liebe auf den ersten Blick. Nach dem „Hoppala“ tanzen die beiden bis spät in die Nacht. Was als lockerer „Sommerflirt“ begann, wurde schon im Herbst „was richtig Ernstes“. Nach einem Jahr Fernbeziehung zog Marie zu ihrem Tobias nach Innsbruck.

Den Antrag machte der 31-Jährige seiner Marie zum 30. Geburtstag in Norwegen. Eigentlich wollte er den Antrag unter den Polarlichtern machen, doch genau an diesem Tag waren wetterbedingt keine zu sehen. Natürlich antwortete Marie dennoch mit einem „Ja, ich will!“

Im Dezember geht es für das frisch vermählte Paar auf Hochzeitsreise nach Sri Lanka und auf die Malediven, wo sie ihrem gemeinsamen Hobby, dem Tauchen, nachgehen werden.

Die gemeinsame Zeit genießen die beiden gern in der Natur. Ob beim Wandern, auf Skitouren oder bei einer Laufrunde rund um den Achensee – Hauptsache, sie sind gemeinsam unterwegs.