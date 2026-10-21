Italientief bringt endlich kräftigen Regen in die Steiermark

Niederschlag kommt in drei Wellen und mit einem Temperatursturz. Schnee ist dennoch kein Thema. Noch in den Herbstferien bessert sich das Wetter wieder.

Für jene, die sich auf die anstehenden Herbstferien freuen, mag es vielleicht keine gute Nachricht sein. Für die von der Trockenheit geplagte Natur und die Landwirtschaft sind die Prognosen allerdings erfreulich. In den nächsten Tagen schaufelt ein Italientief endlich kräftigen Regen in die Steiermark. Los geht es bereits in der Nacht auf Donnerstag. Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück.

Geosphere-Austria-Meteorologe Martin Kulmer spricht von drei Niederschlagsereignissen mit unterschiedlicher Intensität. „Kommende Nacht werden es steiermarkweit mindestens zehn Liter pro Quadratmeter.“ Den meisten Regen (bis zu 40 Liter) dürfte der Süden und Osten des Landes abbekommen, in der westlichen Obersteiermark wird es etwas weniger. Auch für den Raum Graz bis Leibnitz sehen die Prognosemodelle weniger Niederschlag vor.

Berge in der Obersteiermark werden leicht angezuckert

Zwar sinkt mit den Temperaturen auch die Schneefallgrenze auf bis zu 1200 Meter, Probleme sind deshalb aber nirgendwo zu erwarten. „Am Morgen können die Hänge im Ausseerland leicht angezuckert sein, im Siedlungsraum sollte es aber keinen Schnee geben“, so Kulmer.

Während sich am Freitag landesweit wieder Sonne und Nebel ein Match liefern, kommt am Samstag die nächste Regenfront. Diese wässert vor allem die Landesteile südlich der Linie Deutschlandsberg–Fürstenfeld ein, zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter sind laut Kulmer dort zu erwarten. Aber auch in der restlichen Steiermark wird es nass. Das dritte markante Niederschlagsereignis sieht der Meteorologe dann in der Nacht auf Montag. Der Nationalfeiertag selbst wird aus heutiger Sicht unbeständig, da und dort gibt es Chance auf Sonne.

© Geosphere Austria Meteorologe Martin Kulmer

Keine Starkregenereignisse zu erwarten

Das Positive daran: Der Regen wird sich gut verteilen und von Böden sowie den Bächen und Flüssen mit ihren derzeit niedrigen Pegelständen gut aufgenommen werden. Kleinräumige Überflutungen wie in Teilen Kärntens und Osttirols sind in der Steiermark daher nicht zu erwarten. Von sintflutartigem Regen wie derzeit im westlichen Mittelmeerraum sind wir weit entfernt. Und es dürfte auch keine nachhaltige Abkühlung eintreten, so Kulmer. „Nach dem derzeitigen Modellverlauf baut sich am Dienstag schon wieder ein stabiles Hoch auf.“ Damit ist zumindest die zweite Halbzeit der Herbstferien gerettet.