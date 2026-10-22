Fünf Vereine aus Weißenstein tun sich für einen Abend zusammen

Am Sonntag, 25. Oktober, werden im Kulturhaus Weißenstein erstmals fünf Vereine gemeinsam einen Abend gestalten. Auch das Publikum wird Teil des Programms.

Hamatklong Töplitsch ist einer der Vereine, die bei der Premiere von „KulturErleben Weißenstein“ für das Publikum singen wird

Mehrere Kulturvereine, die sonst eigenständig auf der Bühne stehen, machen in Weißenstein erstmals gemeinsame Sache. Am Sonntag, dem 25. Oktober, findet um 19 Uhr im Kulturhaus Weißenstein die Premiere von „KulturErleben Weißenstein“ statt.

Die Idee dazu hatte Michael Krainer, Obmann des Hamatklong Töplitsch, bereits vor drei Jahren. Als er selbst im Publikum einer Kulturveranstaltung saß, fragte er sich, warum die zahlreichen Vereine der Gemeinde nicht einmal gemeinsam auftreten sollten. Schließlich gibt es in Weißenstein mehrere Chöre, Theatergruppen und eine Trachtenmusikkapelle. Aus dem Gedanken wurde ein gemeinsames Projekt, das nun Premiere feiert.

Musik und Schauspiel gemeinsam auf einer Bühne

Mit dabei sind die Gemeinde-Trachtenmusikkapelle Weißenstein, der Hamatklong Töplitsch, der Vokalklang Weißenstein, die Sängerrunde Stadelbach und die Theatergruppe Spektakel. Jeder Verein erhält rund 18 Minuten Bühnenzeit. Die Chöre präsentieren jeweils vier Lieder, eine Kleingruppe der Trachtenmusikkapelle sorgt für instrumentale Klänge und die Theatergruppe Spektakel steuert Sketche bei.

© KK/TG Spektakel Die Theatergruppe feiert heuer 40. Jubiläum und wird an dem gemeinsamen Abend Sketche spielen

Eine Überraschung am Ende für und mit dem Publikum

Auch der Verschönerungsverein beteiligt sich und hilft beim Ausschank. Zum Abschluss ist noch eine Überraschung geplant, bei der auch das Publikum aktiv werden kann. Karten sind bei den teilnehmenden Vereinen und deren Mitgliedern erhältlich.