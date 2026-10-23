Wischmopp gegen Holzprügel: Streit führte Oststeirer vor Gericht

Körperverletzung wird zwei Männern am Bezirksgericht Weiz vorgeworfen. Nur einer der beiden erscheint zur Verhandlung. Der zweite schickt einen Brief mit ausführlichen Schilderungen.

Die Tatwaffe? Ein „antiquarischer Bodenfetzenhalter der Marke „Fixi Patent“. So beschreibt es einer der beiden Angeklagten in seinem Brief ans Bezirksgericht Weiz. In anderen Worten: Ein Wischmopp.

Aber alles von Anfang an. Eigentlich sollten zwei Männer auf der Anklagebank sitzen. Gegenseitige Körperverletzung wird ihnen vorgeworfen. Nur einer ist zur Verhandlung erschienen, ein 36-jähriger Oststeirer. Der zweite Angeklagte ist nicht auffindbar.

Er hat sich ständig in unsere Beziehung eingemischt. — Angeklagter

„Er ist ein alter Freund von mir, der obdachlos geworden ist“, erzählt der 36-Jährige. „Er hat gefragt, ob er bei meiner Freundin ein paar seiner Sachen lagern kann.“ Das erlaubte sie. Der Obdachlose zog bei ihr ein. Und wollte nicht mehr gehen. „Er hat sich ständig in unsere Beziehung eingemischt, wir sind seit vier Jahren zusammen, er hat gefragt, warum wir nicht zusammen wohnen.“

Als seine Freundin den vorübergehenden Gast rauswerfen wollte, sei der nicht gegangen. Bis es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

„Wir waren bei meiner Freundin, wir Männer hatten was getrunken“, schildert der Angeklagte. „Er hat sich aufgeführt, meine Freundin hat vier Kinder im Haus. Wir haben gesagt: Gib Ruhe.“ Der obdachlose Mann befand sich draußen im Garten, der 36-Jährige wollte ihn daran hindern, das Haus zu betreten.

Stock im Bauch

„Er ist mit einem Stock gekommen und hat mir den Prügel in den Bauch gerammt“, erzählt er. „Ich hab zum Wischmopp gegriffen, um mich zu verteidigen. Im Affekt hab ich ihm den Wischmopp ins Gesicht geschlagen. Es hat mir sofort leidgetan und ich hab mich entschuldigt. Er ist mich daraufhin angesprungen und hat mir ein Büschel Haare ausgerissen.“

Danach seien die beiden Streithähne aufgestanden und hätten „Ruhe gegeben“. Der Obdachlose fuhr ins Krankenhaus, er zeigte den 36-Jährigen danach bei der Polizei an. Die Freundschaft der beiden ist seitdem vorbei.

Die Freundin sei im Haus gewesen, sie habe die Auseinandersetzung der beiden Angeklagten nicht mitbekommen.

„Unmoralisches Angebot“

Der Richter liest einen Brief des abwesenden Angeklagten vor, in dem dieser den Sachverhalt schildert. Er sei ein seit Jahren verfolgter Journalist und Freigeist. Die Freundin des Angeklagten habe ihm angeboten, bei ihr einzuziehen. Er habe ihr ein „unmoralisches Angebot“ gemacht, das habe zu einer „unvergesslichen Liebesnacht“ geführt. Sie hätten „harmonisch wie im Paradies gelebt“. Er hatte seinen Kontrahenten loswerden wollen, das habe zum Streit mit der Freundin geführt.

Er gibt zu, dass er zuerst handgreiflich wurde. Der Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung deckt sich mit der Erzählung des 36-Jährigen.

Freispruch

Der Richter spricht den anwesenden Angeklagten daher frei. „Er schildert in seinem Schreiben, dass die Tat von ihm ausgegangen ist. Sie wehren sich einmal mit einem einzigen Schlag. Das ist in der Situation zulässig“, befindet der Richter.

Der Obdachlose lässt zudem in einer SMS an einen Polizisten wissen, dass er erst dann wieder auftauchen könne, wenn die co-abhängige Beziehung beendet sei oder die Freundin des 36-Jährigen einwillige, den Obdachlosen zu heiraten.