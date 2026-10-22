Kärntner können mit Öffi-Ticket ein ganzes Monatsgehalt sparen

Immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner kaufen sich ein Klimaticket. VCÖ rechnet vor: In Zeiten hoher Spritpreise kann man damit enorm sparen.

Vor fünf Jahren, am 26. Oktober 2021, wurde das Klimaticket in Österreich eingeführt. Mittlerweile haben laut Statistik Austria bereits 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr, in Kärnten sind es 48.000, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) informiert.

Dort, wo es gute Verbindungen gibt, können sich Pendlerinnen und Pendler mit dem jeweiligen Klimaticket viel Geld sparen, insbesondere in Zeiten hoher Spritpreise, rechnet der VCÖ vor. Demnach betragen die Spritkosten auf der Strecke Klagenfurt-Villach bei 220 Arbeitstagen durchschnittlich rund 2300 Euro und sind damit fünfmal so hoch wie die Kosten für das Klimaticket Kärnten. „Die Ersparnis von fast 1900 Euro entspricht einem zusätzlichen Monatsgehalt“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Auf der Strecke Feldkirchen-Klagenfurt können sich Pendlerinnen und Pendler mit dem Klimaticket Kärnten rund 1100 Euro pro Jahr ersparen, auf der Strecke Spittal/Drau-Villach rund 2000 Euro und auf der Strecke Wolfsberg-Klagenfurt sogar rund 3100 Euro.

Jetzt ist es wichtig, dass die Klimatickets weiterhin preislich attraktiv bleiben und das öffentliche Verkehrsangebot in Österreich weiter ausgebaut und verbessert wird. — Klara Maria Schenk, , VCÖ-Expertin

„Für Pendlerinnen und Pendler sowie alle, die auch in der Freizeit viel mit Bahn und Bus unterwegs sind, ist das Klimaticket deutlich günstiger als das Autofahren. Zusätzlich leisten die Fahrgäste einen großen Beitrag zum Klimaschutz, zur Entlastung der Straßen und zur Reduktion der Erdölabhängigkeit des Verkehrs“, sagt Schenk, die das Klimaticket als Erfolg bezeichnet: „Es hat für viele Menschen in Österreich das Fahren mit dem Öffentlichen Verkehr einfacher und günstiger gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass die Klimatickets weiterhin preislich attraktiv bleiben und das öffentliche Verkehrsangebot in Österreich weiter ausgebaut und verbessert wird.“

Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gaben 61 Prozent der Fahrgäste an, in den vergangenen zwölf Monaten auf einzelnen Strecken vom Auto auf die Bahn umgestiegen zu sein. Der Erwerb eines Klimatickets wurde am häufigsten, nämlich von 70 Prozent, als sehr wichtiger Grund für den Umstieg vom Auto auf die Bahn genannt.

Preisvergleich

Das Klimaticket Kärnten kostet 449 Euro. Günstiger ist das Klimaticket in Salzburg mit 399 Euro und in Vorarlberg mit 396 Euro, wenn man den Rabatt von 52 Euro einlöst. Alternativ kann man in Vorarlberg das Klimaticket um 448 Euro kaufen und dafür einen Gutschein im Wert von 90 Euro für Carsharing oder eine Radbox erhalten. In den anderen Bundesländern kostet das Klimaticket mehr als in Kärnten. Der VCÖ appelliert außerdem an Betriebe und Unternehmen, ihre Beschäftigten mit einem steuerbegünstigten Öffi-Jobticket zu unterstützen. Damit werde das Pendeln mit dem Öffentlichen Verkehr noch attraktiver.