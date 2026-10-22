Teerteich in Trieben brannte: Chemische Reaktion als mögliche Brandursache

Feuer entstand, während flüssige Altlast für leichteren Abbau stabilisiert werden sollte. Land prüft weitere Vorgehensweise, Ziel ist Entsorgung bis Ende März 2027.

Der südliche Teerteich wurde mit einem Löschschaumteppich bedeckt. Inzwischen ist die Temperatur so abgekühlt, dass er entfernt werden kann

In Trieben macht man sich am Tag nach dem Brand des Teerteiches am ehemaligen RHI-Areal an die Ursachenforschung. „Der Brand ist durch die Feuerwehr sehr rasch gelöscht worden, die Brandwache in der Nacht ist vorbei. Jetzt schaut sich die Abteilung 13 des Landes Steiermark die Sache vor Ort an“, berichtet Triebens Bürgermeister Klaus Herzmaier.

Die Teerteiche sind noch eine Altlast aus den Zeiten der RHI Magnesita, die ihr Werk in Trieben 2022 schloss. Zurzeit ist man gerade dabei, diese abzubauen, dabei dürfte das Feuer im südlichen der beiden Teerteiche entstanden sein. Es gilt die Vermutung, dass es sich um eine chemische Reaktion und eine daraus folgende Gasbildung handelte. Diese Reaktion sei beim Versuch der Stabilisierung der flüssigen Substanzen entstanden, weil man sich dadurch einen leichteren Abbau erhoffte.

Infoveranstaltung am Montag

Wie die Entsorgung nun weitergeht, ob und wie alternative Entsorgungsmöglichkeiten eingesetzt werden, liegt auch bei den Experten des Landes. „Es gibt eine Zusammenkunft aller Beteiligten, dann werden wir weitersehen“, so der Bürgermeister. Jürgen Hölter, Umweltmanager von RHI Magnesita, will sich zur Brandursache nicht äußern: „Das wird gerade untersucht. Wir haben die Entsorgungsarbeiten an eine Arbeitsgemeinschaft von zwei Firmen vergeben. Da will ich nicht spekulieren.“

Wie die Teerteiche entstanden, war schon Montag dieser Woche ein Thema der Informationsveranstaltung für die Anrainer der Entsorgung im Triebener Freizeitheim. „Durch das Erhitzen von Kohle hat man früher Generatorgas gewonnen, das für den Betrieb von Öfen verwendet wurde. Abfallprodukte wie Teer wurden, wie das damals üblich war, in der Nähe abgelagert“, erläuterte Hölter.

1 / 14 Info-Veranstaltung im Triebener Freizeitheim am Montag dieser Woche © KLZ / Gerhard Pliem

März 2027 sollte Entsorgung abgeschlossen sein

Hierzu brachten auch ehemalige Werksmitarbeiter im Saal detailliertes Wissen ein. „Wir haben uns beim Verkauf verpflichtet, diese Altlasten entsorgen zu lassen“, begründete er, warum RHI Magnesita die Entsorgung durchführt, obwohl das Gelände längst einen anderen Eigentümer hat.

Ursprünglich sah der Genehmigungsbescheid des Landes die Sanierung bis zum 31. Dezember 2025 vor. Die Frist wurde aber bis zum 31. März 2027 verlängert (wir berichteten). „Wir haben für die Genehmigungsverfahren dreieinhalb Jahre benötigt, zweieinhalb für die europaweit notwendigen Ausschreibungen“, so Hölter. Ob sich die Entsorgung nach dem Brand verzögert? „Ich hoffe nicht“, antwortet er.

15.000 Tonnen Material

Der nördliche Teerteich ist eigentlich ein Berg, weil hier die Teerabfälle mit Sinterabfällen vermischt sind, der südliche Teich war immer offen. Nach mehreren Probebohrungen weiß man, wo das kontaminierte Material liegt und wie stark es belastet ist. „Wir werden beim nördlichen Teerteich 12 bis 15 Meter bis zum Bergfuß abgraben müssen“, weiß Hölter.

Etwa 15.000 Tonnen Material werden dafür mit Baggern auf LKW mit Containern verladen. Noch in Trieben werden diese Container auf die Bahn umgeladen. Die Sanierung erfolgt in den Wintermonaten, weil die Geruchsbelästigung bei den Baggerarbeiten am geringsten ist. „Wir haben mobile Absaugeinrichtungen und es gibt auch für die Mitarbeiter entsprechende Schutzmaßnahmen“, ergänzte Barbara Weidenhiller von der RSK Boden+Wasser GmbH. Das Abraummaterial wird mit dem Zug zu speziellen Deponien oder, wenn der Grad an Kontaminierung zu hoch ist, zur Verbrennung gebracht.

Bagger beschädigte Bahnübergang irreparabel

Was Umweltmanager Hölter bedauerte: „Ursprünglich wollten wir die kurzen Wege durch den in der Nähe der Teerteiche befindlichen Bahnübergang nutzen. Leider wurde bei Abbrucharbeiten durch einen Bagger die Schaltzentrale der Schrankenanlage beschädigt. Laut ÖBB ist das irreparabel, weil es keine Ersatzteile mehr gibt.“ Die Konsequenz: „Wir müssen jetzt den Umweg über die Bahnhofsstraße und die Bundesstraße nehmen. Das tut uns wirklich leid und macht die Sache für uns teurer“, so Hölter.

Dafür werde eine bestehende Altlast, die potenziell auch immer eine mögliche Gefahr für das Grundwasser gewesen sei, beseitigt und der Weg für weitere Betriebsansiedelungen frei, sah Bürgermeister Klaus Herzmaier den Gegenwert der Entsorgungsmaßnahmen.