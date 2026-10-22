Politischer Streit um gläserne OP-Wartelisten in Kärnten

Ob Privat- bzw. Sonderklassepatienten bei planbaren Operationen bevorzugt werden, soll künftig einsehbar sein. Das hätte längst umgesetzt gehört, sagen Kritiker.

Der Kleine-Zeitung-Bericht über privat zahlende Personen, die bei geplanten Operationen vorgereiht werden, lässt politisch die Wogen hochgehen. Auch der Umstand, dass es an der Transparenz der Wartelisten mangelt, regt auf. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) hatte angekündigt, zentral geführte OP-Wartelisten für planbare Operationen für alle Fondskrankenanstalten vereinheitlichen und zentral abrufbar machen zu wollen, um die Transparenz und Übersichtlichkeit bei den Wartezeiten weiter zu verbessern.

Für Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer steht fest: „Es darf in Österreich keine Zweiklassen-Gesellschaft geben.“ Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Patientinnen und Patienten seien das A und O. Zudem sei es essenziell, die Datenlage, auch unter den Bundesländern, vergleichen zu können. Köfer erinnert zudem an die bereits vom Rechnungshof geäußerte Kritik an den Wartezeiten von planbaren OP-Terminen, die bis jetzt keine umgesetzten Maßnahmen nach sich gezogen haben.

Die Listen müssen aus der Sicht Köfers so gestaltet sein, dass sowohl die Gesamtanzahl der vorgemerkten Personen pro Abteilung als auch die Anzahl der der Sonderklasse angehörigen Personen klar erkennbar sind: „Dies soll explizit nachvollziehbar machen, ob Privat- bzw. Sonderklassepatienten bei planbaren Operationen ungerechtfertigt bevorzugt werden und schneller einen Termin erhalten.“

Für die Grüne Landessprecherin Olga Voglauer ist die Zwei-Klassen-Medizin längst Realität. „Wer zahlt, kommt früher dran. Wer sich das nicht leisten kann, muss warten. Das darf in einem solidarischen Gesundheitssystem aber einfach nicht sein“, sagt sie.

„Armutszeugnis“

Voglauer kritisiert, dass Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) erst jetzt eine zentrale OP-Warteliste ankündigt: „Warum gibt es in Kärnten bis heute keine transparenten Wartelisten, obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben sind? Dass wir darüber überhaupt noch diskutieren müssen, ist ein Armutszeugnis für die Gesundheitspolitik.“ Eine zentrale Liste allein reiche nicht: „Sie muss aktuell und für alle einsehbar sein. Die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, wie lange sie warten müssen und warum andere früher drankommen.“ Voglauer fordert eine verbindliche OP-Garantie und transparente, laufend aktualisierte Wartelisten. „Wer eine Operation braucht, soll sie rechtzeitig bekommen. Bei der Behandlung muss die medizinische Dringlichkeit zählen.“