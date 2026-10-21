Lagerhaus-Genossenschaften Lavanttal und Oberdrautal-Weissensee schließen sich Raiffeisen Ware Austria an. Klagenfurt–St. Veit–Rosental stockt Beteiligung auf.

Ihre regionale Eigenständigkeit geben die Genossenschaften mit dem Schritt nicht auf: Alexander Pilarksi, Uwe Borchardt, Maximilian Endisch, Brigitte Marzi-Paulitsch, Johannes Schuster

Der RWA-Lagerhausverbund wächst in Kärnten: Die Raiffeisen-Lagerhaus Lavanttal reg.Gen.m.b.H. und die Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee reg.Gen.m.b.H. treten der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen bei. Zugleich erhöht die Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt – St. Veit – Rosental ihre bestehenden Anteile. Das gab die RWA am Mittwoch bekannt. Zuvor hatten sich bereits Genossenschaften aus Salzburg dem Verbund angeschlossen.

„Das zeigt die Überzeugungskraft des genossenschaftlichen Modells: Eigenständigkeit in den Regionen und Zusammenarbeit dort, wo man gemeinsam mehr erreichen kann“, sagt RWA-Vorstandsvorsitzender Johannes Schuster. Aufgabe der RWA sei es, Kräfte zu bündeln und Leistungen bereitzustellen, von denen die Mitgliedsgenossenschaften und damit Landwirtschaft und ländlicher Raum profitieren.

Eigenständigkeit bleibt erhalten

Die drei Kärntner Genossenschaften haben in den vergangenen Jahren jeweils eigene Schwerpunkte und Geschäftsfelder aufgebaut. Das Lagerhaus Lavanttal etwa betreibt einen obstverarbeitenden Betrieb und vermarktet seine Produkte unter der Marke „Lavanttaler Obst“. Ihre regionale Eigenständigkeit geben die Genossenschaften mit dem Schritt nach eigenen Angaben nicht auf. Vielmehr sollen die bestehenden Stärken durch Know-how, Ressourcen und Strukturen des Verbundes ergänzt werden.

„Wir wollen unternehmerisch eigenständig bleiben und gleichzeitig die Chancen eines genossenschaftlichen Verbundes nutzen“, erklären die Geschäftsführer Brigitte Marzi-Paulitsch (Lagerhaus Lavanttal), Maximilian Endisch (Genossenschaft Klagenfurt – St. Veit – Rosental) und Uwe Borchardt (Lagerhaus Oberdrautal-Weissensee) gemeinsam. Für sie sei das kein Gegensatz.

Breitere Basis für den Verbund

Alexander Pilarski, im RWA-Vorstand für die Verbundentwicklung zuständig, sieht Vorteile für beide Seiten: Ein Verbund lebe davon, dass selbstständige Genossenschaften ihre Erfahrungen einbringen und zugleich auf gemeinsame Ressourcen zurückgreifen können. „Mit den neuen Mitgliedern aus Kärnten wird unsere genossenschaftliche Basis breiter und vielfältiger.“

Im Fokus der Zusammenarbeit sollen gemeinsame Weiterentwicklungen und die Nutzung von Synergien stehen. Angesichts des schwierigen Umfelds in der Landwirtschaft gewinne die Verbindung von regionaler Stärke und überregionaler Kooperation an Bedeutung, heißt es seitens der RWA.