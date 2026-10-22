Mit KI – neue Ampeln sollen Lienzer Verkehrschaos lindern

Fünf Ampelanlagen an der B 100 müssen erneuert werden. Wie man das am besten anstellt, darüber wurde im Gemeinderat eine Stunde lang diskutiert.

Fünf Ampelanlagen an der B 100, wie hier an der Zettersfeldkreuzung, haben das Ende

Wie lässt sich die Verkehrslage in Lienz verbessern? Speziell auf der extrem befahrenen B 100 mit all ihren Ein- und Ausleitungen, Ampeln, Bushalten und der anliegenden Infrastruktur? Darüber wurde in der jüngsten Lienzer Gemeinderatssitzung eine geschlagene Stunde diskutiert. Eigentlich ging es um die Genehmigung der Kosten für fünf zu erneuernde Ampelanlagen. Es sind von West nach Ost und im Lienzer Jargon: Dolomitenkreuzung, Amlacher Straße, Fagererkreuzung, Zettersfeldkreuzung und Baumarktkreuzung. Zirka eine halbe Million Euro kostet die Modernisierung. 65 Prozent stemmt das Land, die Stadtgemeinde müsste 175.000 Euro aufbringen.

Andreas Buchinger von der Abteilung Landesstraßen und Radwege des Landes sollte die Aufgabe zukommen, die Technik zu erklären. Stattdessen konfrontierten ihn die Mandatarinnen und Mandatare mit einem Füllhorn aus Meinungen, Ideen und Anekdoten. Die Frage von Josef Blasisker (ÖVP), ob Kreisverkehre nicht besser seien, wehrte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) noch selbst ab („laut des Landes nicht möglich“), dann wurde die Debatte buchstäblich grenzenlos.

Von der alten Post bis nach China

Es ging – ein grober Abriss – um die Grüne Welle in ausländischen Großstädten, um KI-gesteuerte und mit Taxis kommunizierende Ampeln in China, um eine Ex-Pförtnerampel am Felbertauern, um den Rang der Gemeinde- im Vergleich zu Landesstraßen, um eine unverständliche Ampel vor der alten Post, um von unten beleuchtete Schutzwege, um die Dauer von Grünphasen für Fußgänger, um den Lkw-Verkehr durch die drohende Einstellung des ÖBB-Güterverkehrs und um „Timer“, die wie an der Baustelle die Wartezeit runterzählen.

© Andre Schmidt Sah sich einem sehr „anregenden“ Lienzer Gemeinderat gegenüber: Andreas Buchinger von der Abteilung Landesstraßen und Radwege des Landes Tirol

„Das könnte man doch bei zwei, drei Ampeln ausprobieren“, meinte SPÖ-Mandatar Willi Lackner dazu. „Dann hätte man ein Zeitgefühl, statt sich zu fragen, wie lange man da schon rumsteht.“ Etwas überrascht vom Füllhorn der Fragen, mühte sich Buchinger um Einordnungen. Zeitanzeigen hätte man in Wien wieder entfernt. Auch weil durch vorrangige Verkehrsteilnehmer wie Busse die Zeiten ständig umspringen. Zu den Grünphasen für Fußgänger: „Die sind auf eine Gehgeschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde gerechnet.“ Worauf die Bürgermeisterin wissen wollte, ob das eine „ältere Dame mit Rollator“ schafft – was der Experte mit dem Verweis auf Schutzzeiten konterte. Auch mit 0,6 Metern pro Sekunde erreiche man das rettende Ufer.

Die aktuelle Verkehrssituation Grüne Abschnitte bedeuten fließenden, dunkelrote Abschnitte stockenden Verkehr.

„Das Konzept erscheint mir nicht durchdacht“

Nachdem immer mehr Gemeinderäte die eigenen Verkehrserlebnisse auf- und abseits der B 100 sowie sonstwo auf dem Erdball kundgetan hatten, forderte Team-Lienz-Listenführer Franz Theurl die Vertagung der Beschlüsse: „Das Konzept erscheint mir nicht durchdacht.“ Der Tenor der Skeptiker quer durch die Fraktionen: Es bräuchte eine „moderne technische Lösung“, dann würde der Verkehr fließen.

1 / 2 Johannes Nemmert vom Baubezirksamt Lienz fing die Debatte mit klaren Worten ein © Andre Schmidt

Das rief Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz und wie Buchinger zur Sitzung geladen, auf den Plan. Er machte klar, dass für die Sanierung der Ampeln die Zeit drängt: „Die haben das Ende ihrer Laufzeit erreicht. Wir bekommen keine Ersatzteile mehr.“ Man müsse sofort handeln, so Nemmert. Tatsächlich vergeht kaum ein Tag, an dem die Lichtsignale der Zettersfeldkreuzung nicht streiken.

KI-basierte Ampelsteuerung

Buchinger ergänzte: „Wir nehmen das Modernste, was wir zur Verfügung haben. Wir haben KI-basierte Detektoren, tasten Geschwindigkeiten aus allen Richtungen ab.“ Software-seitig könne man nachrüsten, etwa wenn sich „Roadside Units“ durchsetzen. Diese erfassen umfängliche Daten der Verkehrsteilnehmer. Hierzulande sind aber noch kaum Autos damit ausgestattet, erklärte der Landesbeamte: „Anders als in China.“ Und er bewies Ortskenntnis, zählte Ampel für Ampel die Nebenrichtungen auf, durch die an der B 100 eine Grüne Welle kaum umsetzbar sei.

Ihr könnt euch eine Weltraumrakete herwünschen, die wird es nicht geben — Elisabeth Blanik (SPÖ) , Bürgermeisterin von Lienz

Als die Welle an Anregungen dennoch nicht abriss, reichte es auch Blanik. Österreichweit gäbe es kein besseres System als das, was man anschaffen will, betonte sie und richtete das Wort an den Gemeinderat: „Ihr könnt euch eine Weltraumrakete herwünschen, die wird es nicht geben.“ Auch vor „chinesischen Verhältnissen“ warnte das Stadtoberhaupt: „Da warte ich lieber länger, als mich komplett überwachen zu lassen.“ Blanik verwies auf ein Leader-Projekt zur Messung der Verkehrsströme: „Aber vorher brauchen wir die neue Hardware.“

So kehrte doch noch Besonnenheit ein. Gerlinde Kieberl (Grüne) regte zum Radlfahren an, Vizebürgermeister Alexander Kröll (ÖVP) fand treffende Schlussworte: „Die Technik löst unsere Probleme nicht. Jeder, der das glaubt, ist auf dem Irrweg.“ Es ginge ums Bewusstsein der Bevölkerung, das Auto auch mal stehen zu lassen. Denn: „Zaubern können wir mit Ampeln nicht.“ Die Kosten für die Neuanschaffung wurden einstimmig abgenickt.