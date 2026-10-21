„Damenstation“: Kärntner Bauer will mit pinker Deko punkten

Bauer Thomas aus Völkermarkt startet heute um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV bei „Bauer sucht Frau“ in seine Hofwoche.

Hofwochenstart: Der „schneidige Naturbursche“ Thomas aus dem Bezirk Völkermarkt bereitet sich akribisch auf die Ankunft seiner Damen vor. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Schwester Anja. Eine Empfangsstation – beziehungsweise „Damenstation“ – mit viel Pink wird eingerichtet, während beim 26-jährigen Kärntner die Nervosität minütlich steigt. „Bleib so, wie du bist – tu dich nicht verstellen für die Mädls“, rät ihm seine Schwester. Umziehen soll er sich dann aber schon.

Seine Hofdamen Selina (24), Ilayda (21) und Chrissi (24) sind bereit für das Abenteuer am Kärntner Hof. Trotz der Aufregung sei er „noch ziemlich cool“, sagt Thomas, „aber ich glaub’, wenn die erste auffa kummt, nochan wird niamma so lustig“. Ob er sein Selbstvertrauen angesichts der drei Hofdamen behält, zeigt sich heute um 20.15 Uhr bei „Bauer sucht Frau“ auf Joyn und ATV. Unser Nachbericht folgt um 22.30 Uhr.