Weizer Musikschüler zeigten bei Harmonika-Wettbewerb auf

Rosalie Lang und Emanuel Feiner überzeugten beim internationalen Harmonika-Wettbewerb in Kärnten. Auch Dominik Toth erreichte ein sehr gutes Ergebnis.

Emanuel Feiner, Rosalie Lang und Dominik Toth (vorne) brillierten auf der steirischen Harmonika

Die Musikschule Weiz freut sich über Erfolge beim internationalen Harmonika-Wettbewerb in Friesach Hemmaland, Kärnten. Am vergangenen Samstag traten rund 90 Teilnehmer aus Österreich, Slowenien, Südtirol und Spanien vor die Fachjury. Darunter waren drei Schüler aus Weiz.

Die achtjährige Rosalie Lang erreichte in der Vorstufe A den zweiten Platz. Sie überzeugte mit den Stücken „Alpen Echo Walzer“, „Pretuler Polka“ und „Herzallerliebst Walzer“ von Herbert Pixner.

© Kk Die drei Weizer Musikschüler mit Lehrer Andreas Breidler

Ebenfalls den zweiten Platz erspielte sich Emanuel Feiner (12 Jahre) in der Stufe B1. Sein Programm umfasste „Im Eilschritt nach St. Peter“, „Ricordo“ im Arrangement von Andreas Breidler und „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänklern.

© Kk Die musikalischen Preisträger mit ihren Familien

Dominik Toth (8 Jahre) rundete das Ergebnis mit der Auszeichnung „Sehr guter Erfolg“ in der Vorstufe A ab. Er präsentierte „Sommer am Wörthersee“, „Hoch am Ötscher“ und eine Musette. Musiklehrer Andreas Breidler und Musikschuldirektor Josef Bratl freuten sich über die Leistungen ihrer Schüler.