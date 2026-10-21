Enkelin von Bobby Kennedy mit nur 42 Jahren verstorben

Kyle Kennedy soll laut US-Medien bereits im September in ihrem Haus verstorben sein. Sie erlitt 2020 eine schwere Rückenmarksverletzung.

Wie US-Medien berichten, gibt es einen weiteren Todesfall in der Familie Kennedy zu beklagen. Kyle Kennedy, Enkelin des US-Politikers Robert F. „Bobby“ Kennedy, ist mit 42 Jahren verstorben. Sie soll bereits im September in ihrem Anwesen in Westwood, Massachusetts, gestorben sein. Zur genauen Todesursache gibt es noch keine Informationen.

Die 42-Jährige war eines von 34 Enkelkindern von Robert F. Kennedy und Ethel Kennedy. Sie ging aus der Ehe von Michael Kennedy und Denise Gifford hervor. Kyle Kennedy arbeitete nach ihrem Studium der Geschichte als Lehrerin in New York.

Fluch der Kennedys: Kyle Kennedy mit nur 42 Jahren verstorben

Auch ihr Teil der Familie blieb nicht von dem sogenannten „Fluch der Kennedys“ verschont. Der Clan gilt seit Jahrzehnten als eine der einflussreichsten, glamourösesten und reichsten Familien Amerikas, wurde jedoch vom Schicksal schwer getroffen. Unzählige Familienmitglieder kamen bei Unfällen, Attentaten oder nach schweren Krankheiten ums Leben.

Ihr eigener Vater starb 1997 bei einem Skiunfall. Kyle selbst wurde 2020 schwer am Rückenmark verletzt und galt danach als gelähmt. Sie kämpfte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen.

Die Lehrerin heiratete 2012 Liam Kerr, mit dem sie drei Kinder bekam. Doch bei der Geburt ihrer Zwillinge gab es Komplikationen, Tochter Josie starb nur wenige Tage nach der Geburt. In einem Nachruf heißt es, sie hätten sich bis zuletzt bemüht, sich bestmöglich um ihre zwei Söhne und ihre zwei Hunde zu kümmern.