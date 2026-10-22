Grazer bringen fahrerlose E-Shuttles auf Chinas Straßen

Das Außergewöhnliche an der TU-Technologie: Die autonomen Busse optimieren selbst Routen und Abfahrtszeiten. Je nach Bedarf. Demofahrzeuge auch für Österreich geplant.

Schritt für Schritt finden in Österreich selbstfahrende Busse den Weg in die Städte. In Klagenfurt, Pörtschach oder zuletzt in der Weststeiermark visierten die autonomen Shuttles vereinzelt – und vorerst meist vorübergehend – neuralgische Punkte wie Bahnhöfe an. Perspektivisch will die Bundesregierung den Übergang von einzelnen Versuchsfahrzeugen zu größeren Flotten ermöglichen.

In China verhält sich die Situation bereits anders. Metropolen wie Shenzhen oder Guangzhou richteten selbst öffentliche Buslinien mit automatisierten Fahrzeugen ein, auch Robotaxis oder Lieferfahrzeuge gehören längst zum Bild vieler Städte.

Know-how aus Graz ist aber selbst auf diesem verhältnismäßig weit entwickelten Markt heiß begehrt. Das zeigt ein technisch durchaus spektakuläres Projekt, das die TU Graz als Konsortialführer gemeinsam mit der Tongji University, der Wenzhou University und Seisys umsetzte.

Kein fester Zeitplan

Im Zentrum steht ein batterieelektrisch betriebener, autonom fahrender Shuttlebus, der Platz für bis zu 15 Personen bietet. Außergewöhnlich am ohnehin besonderen Bus: Dieser fährt nicht nach einem vorgegebenen Plan, sondern orientiert sich am Bedarf. Wirklich gefahren wird dann flexibel innerhalb eines größeren Routennetzes.

Mittlerweile findet sich der spannende Gedanke bereits auf der Straße wieder, in China fährt der Shuttlebus inmitten eines Testgebiets im realen Straßenverkehr. Auch für Österreich, so heißt es vonseiten der TU, seien „erste Demofahrzeuge in Planung“.

© Seisys Die Bewegung der Busse wird zentral mitverfolgt

Schon im Vorfeld floss viel Grazer Wissen in die Simulation des Sicherheitskonzeptes der Fahrzeuge. Dafür wurden reale Straßenzüge mitsamt Gebäuden und Infrastruktur präzise nachgebaut und Millionen von virtuellen Fahrkilometern abgespult. In China entwickelte man darüber hinaus die dynamische Optimierung für Routen und Ladevorgänge. Wartezeiten für Passagiere sollen so minimiert und die Auslastung maximiert werden.

Radar, Lidar, Kameras, 5G

Komplex ist die Steuerung der Busse, zentral ist die sogenannte „kollaborative Wahrnehmung“. Um diese zu gewährleisten, wird das Shuttle selbst mit Lidar-, Radar- und Kamerasystemen ausgestattet, die Objekte oder Personen erkennen. Darüber hinaus kommunizieren die Shuttles per 5G mit einer „intelligenten Infrastruktur“, wie es heißt. Also beispielsweise mit Kameras, die selbst an einem unübersichtlichen Straßenabschnitt positioniert sind. So sollen Radfahrer oder Passanten auch dann wahrgenommen werden, wenn sie für die Bord-Sensorik – aus welchem Grund auch immer – unsichtbar bleiben. Fällt ein Netzwerk aus, wird das Fahrzeug zudem „kontrolliert zum Stillstand gebracht“, versichern die Grazer Forschenden.

© TU Graz/Helmut Lunghammer TU-Wissenschaftlerin Cornelia Lex

„Jede Autofahrt, vor allem eine mit Verbrenner, die man nicht machen muss, ist hilfreich für Umwelt und Klima“, sagt Projektleiterin Cornelia Lex, Leiterin des Instituts für Fahrzeugtechnik der TU Graz. Immerhin zeichne der Verkehrssektor nach wie vor für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit dem Projekt wolle man dazu beitragen, so Lex, „dass es den Menschen leichter fällt, auf ihre Individualfahrten zu verzichten, weil sie mit dem On-Demand-Shuttle ebenso flexibel und zusätzlich nachhaltig ans Ziel kommen können.“