Wachablöse an der Spitze der Jungen Industrie Kärnten

Michael Petschnig von Fleischmann & Petschnig folgt auf Edgar Jermendy. Der neu aufgestellte Vorstand will junge Führungskräfte in die Standortdebatte einbringen.

Die Junge Industrie (JI) Kärnten hat einen neuen Vorsitzenden. Michael Petschnig übernimmt die Leitung der Nachwuchsorganisation der Industriellenvereinigung Kärnten von Edgar Jermendy (Paternioner Valentin GmbH), der die JI in den vergangenen Jahren geführt hat. Die offizielle Übergabe erfolgte im Rahmen der konstituierenden Vorstandssitzung.

Petschnig ist in fünfter Generation in leitender Funktion im Familienunternehmen Fleischmann & Petschnig tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf digitalen Technologien und innovativen Lösungen im Bauwesen. Diesen Innovationsfokus will er auch in seine neue Rolle mitnehmen. „Die Zukunft des Industriestandorts Kärnten wird heute gestaltet, und wir als junge Generation wollen dabei eine starke Stimme haben“, sagt Petschnig. Dafür brauche es Mut zu neuen Ideen, ein Bekenntnis zum Unternehmertum sowie Rahmenbedingungen, die Innovation und Leistung ermöglichen. Sein Ziel sei es, junge Menschen in der Industrie zu vernetzen und gemeinsam Impulse für einen zukunftsfähigen Standort zu setzen.

Breite Branchenbasis im Vorstand

Als Stellvertreter stehen Petschnig künftig Jasmin Oberlercher (Flex Althofen) und Mathias Paul Podhajsky (Philips Austria) zur Seite. Elisabeth Vosseler (Raiffeisen Landesbank) bleibt weiterhin im Vorstand. Neu hinzu kommen Stefan Peinhaupt (Treibacher Industrie AG), Lukas Schuh (Donau Chemie AG) und Roland Waldenhofer (Alpacem). Damit sind im Gremium Vertreter aus Elektronik, Chemie, Baustoff- und Metallindustrie sowie dem Bankensektor versammelt. Die Geschäftsführung der Jungen Industrie Kärnten liegt weiterhin bei Wolfgang Pucher.

© Helge Bauer/JI Neu aufgestelltes Vorstandsteam: Johannes Platzer, Stefan Peinhaupt, Jasmin Oberlercher, Michael Petschnig, Mathias Paul Podhajsky, Lukas Schuh, Elisabeth Vosseler, Roland Waldenhofer (von links)

Jermendy zieht positive Bilanz

Der scheidende Vorsitzende Edgar Jermendy blickt zufrieden auf seine Amtszeit zurück. Die Junge Industrie sei eine wichtige Plattform für junge Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte, die sich vernetzen und gemeinsam etwas bewegen wollen. „Ich blicke mit großer Freude auf viele spannende Begegnungen, wertvolle Diskussionen und gemeinsame Initiativen zurück“, so Jermendy, der allen Engagierten der vergangenen Jahre dankte.

Mit dem Führungswechsel setzt die Organisation auf eine Mischung aus Kontinuität und neuen Impulsen. Ziel bleibt es, junge Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger aus der Industrie zusammenzubringen, den Austausch zwischen den Betrieben zu fördern und die Anliegen der nächsten Generation in die industrie- und standortpolitische Diskussion einzubringen.