ORF-Moderator Thomas Weber kommt mit „Familienfeier“ nach Bärnbach und Voitsberg, Krimi-Autor Robert Preis ist im Kunsthaus Köflach zu Gast.

Lesespaß in Bärnbach und Voitsberg

Es ist sein erstes Buch und es ist ein voller Erfolg. Thomas Weber, bekannt als Moderator der ORF-Vorabendsendung „Steiermark heute“, hat mit „Familienfeier“ einen Roman vorgelegt, der nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch von einem Treffen handelt, das manchen bekannt vorkommen dürfte. Bei der Geburtstagsfeier von Clara-Sofie geht es rund. Im Mittelpunkt stehen die Großeltern – es wird gelacht, gefeiert, diskutiert und gestritten. Soll ja in den besten Familien vorkommen.

Mehr aus dem Buch erfährt man demnächst vom Autor selbst: Thomas Weber tritt am Freitag, 23. Oktober, um 19:30 Uhr im Kulturcafé Bärnbach auf. (Eintritt: freiwillige Spende, Voranmeldung unter Tel.: 0676 / 7600622).

Wenn sich dieser Termin nicht ausgeht, gibt es einen Ersatz: Denn Thomas Weber wird eine Woche später, am 30. Oktober, ab 15 Uhr auch in Max und Barbara Reischls Buchhandlung „Lesezeichen“ am Voitsberger Hauptplatz zum Signiernachmittag erscheinen.

Krimi in Köflach

Und wer es spannend und zuweilen düster will, der kommt nächste Woche – kurz vor Halloween – im Bezirk auch noch voll auf seine Kosten. Mit „Graz und die dunklen Wasser der Mur“ legt Krimi-Autor und Kleine-Zeitung-Redakteur Robert Preis den zehnten Band seiner Reihe um Sonderermittler Armin Trost vor. In diesem Abenteuer geht es um eine Oldtimerfahrt, die den Helden der Reihe in die Weststeiermark führt – und ihn mit dem sagenhaften Wassermann von Salla konfrontiert.

Im Rahmen seiner Jubiläumstour tritt Preis, der Redakteur der Kleinen Zeitung in Voitsberg ist, am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, im Kunsthaus Köflach auf. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Simultan“ von Franz Dampfhofer und Christoph Rodler statt. Der Köflacher Künstler Dampfhofer wird im Anschluss der Lesung das interessierte Publikum auch durch die Schau führen.

© Klz / Stefan Pajman Robert Preis

Krimi in Lankowitz

Eine Woche später – am 5. November – zeigt sich die Villa Hafner in Maria Lankowitz von ihrer literarischen Seite. Gleich drei Autoren okkupieren das bekannte Kulturzentrum, das einst Atelier des akademischen Malers Toni Hafner war. Abermals wird Robert Preis mit seinen Krimis für schaurige Stimmung sorgen, außerdem sind auch der Södinger Thriller-Autor und Träger des „Fine Crime Awards“ Reinhard Kleindl („Chaoscode“) sowie die Grazer Autorin Mirella Kuchling („Frauenzimmer“) zu Gast.

Die Autoren werden in drei verschiedenen Räumen lesen und so das Publikum durch die Villa lotsen. (Eintritt 20 Euro, Kartenreservierung unter Tel.: 0680 / 30 180 31).