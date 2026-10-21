IS-Verdacht bei Polizeischülerin: „Klarer Fall von Unterwanderung“

27-jährige Muslima soll in Grazer Polizeischule rekrutiert haben. Steirische FPÖ und ÖVP reagieren heftig, VP-Klubobmann Schnitzer bemüht sogar ein Bibelzitat.

Der Fall einer 27 Jahre alten Polizeiaspirantin, gegen die wegen einer angeblich „positiven Grundhaltung zum Islamischen Staat“ ermittelt wird, ruft auch die steirische Landespolitik auf den Plan. Die junge Muslima mit afghanischen Wurzeln soll im Zuge ihrer Grundausbildung im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Graz sogar gegenüber Kolleginnen und Kollegen für den IS geworben haben. Sie wurde aus der Polizeiausbildung entlassen, die Ermittlungen laufen weiter.

„Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass innerhalb einer Polizeiausbildung für eine terroristische Organisation geworben wurde, wäre das ein schwerwiegender Vorgang. Umso wichtiger ist es, dass entsprechenden Hinweisen konsequent nachgegangen wird und die notwendigen Maßnahmen gesetzt werden“, erklärt FPÖ-Klubobmann Marco Triller in einer Aussendung. Der Fall gewinne durch die jüngsten Einschätzungen der steirischen Sicherheitsbehörden zusätzlich an Gewicht, verweist Triller auf einen Bericht in der Kleinen Zeitung. Demnach warnt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) vor einer starken Ausbreitung des „politischen Islam“ innerhalb der islamischen Community.

© ÖVP-Landtagsklub Die Klubobmänner Lukas Schnitzer (ÖVP) und Marco Triller (FPÖ)

Schnitzer zitiert das Neue Testament

Sein ÖVP-Kollege Lukas Schnitzer bemühte in diesem Zusammenhang sogar ein Bibelzitat aus dem Neuen Testament: „Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg.“ (Matthäus 13,25). Für ihn ist die Causa der jungen Polizeischülerin „ein klarer Fall von Unterwanderung“ durch Anhänger von Terrororganisationen und staats- und gesellschaftsfeindlichen Ideologien. „Wenn versucht wird unsere staatlichen Organisationen von innen heraus anzugreifen müssen wir mit aller Kraft entgegenwirken“, so Schnitzer.

Marco Triller verweist unterdessen neuerlich auf die Forderung der FPÖ nach einem bundesweiten Verbot des politischen Islams – ein entsprechender Antrag wurde ja gemeinsam mit der VP im steirischen Landtag verabschiedet. „Die Bundesregierung muss endlich handeln und die notwendigen rechtlichen Grundlagen schaffen, um gegen Organisationen und Netzwerke vorzugehen, die unter Berufung auf religiöse Überzeugungen unsere demokratische Grundordnung bekämpfen.“