Markt Hartmannsdorf – seit 50 Jahren ein Hort der Kultur

Kunst und Kultur hat in der 3000-Seelen-Gemeinde Markt Hartmannsdorf seit einem halben Jahrhundert einen hohen Stellenwert. Wie alles begann und was heuer noch am Programm steht.

Kultur-Ehepaar Werner und Christa Sonnleitner in ihrem Haus in Pöllau bei Gleisdorf

50 Jahre ist der Verein „Kulturmarkt Hartmannsdorf“ alt. Seit 26 Jahren steht diesem der ehemalige Gymnasiallehrer Werner Sonnleitner als Obmann vor. Eigentlich war für Anfang November ein großes Jubiläumsfest geplant. Doch dann musste der 75-Jährige die Veranstaltung aufgrund gesundheitlicher Probleme und dem Großbrand am eigenen Anwesen, absagen.

„Die Feier soll kommendes Jahr nachgeholt werden“, sagt Sonnleitner. Mit vielen schönen Rückblicken zur Entstehungsgeschichte. So ist die kulturelle Bandbreite für eine rund 3000-Seelen-Gemeinde durchaus beachtlich. Es war der ehemalige Hauptschuldirektor Manfred Stengg, der 1976 den entscheidenden Schritt setzte. Er gründete in Markt Hartmannsdorf eine „Außenstelle“ des Steirischen Volksbildungswerks.

© Günter Pilch Werner Sonnleitner beim 30 Jahr-Jubiläum vor dem Dorfhof Markt Hartmannsdorf

Gemeinsam mit einigen Mitstreitern wurden Kurse zu unterschiedlichsten Themen, wie Computer, Gymnastik und Co., Vorträge, Konzerte und Ausstellungen organisiert – vorwiegend im Medienraum der Schule. Die Einnahmen wurden anfangs vor allem für Kapellen- und Marterl-Renovierungen in der Umgebung hergenommen. In den 90er Jahren leitete der ehemalige Lehrer Wilfried Mittendrein den Verein, Werner Sonnleitner übernahm im Jahr 2000: Seither nennt sich der Verein „Kulturmarkt Hartmannsdorf“.

Bühne für junge Künstler

„Die Vielfalt war mir immer ein großes Anliegen“, betont Sonnleitner. So organisierte er nicht nur Kulturelles, wie Konzerte und Ausstellungen, sondern auch Wahldiskussionen mit Parteivertretern unterschiedlichsten Colleurs vor Gemeinderats- und Landtagswahlen.

1 / 2 Fixpunkt im Jahr war auch stets die „Sonniwend-Feier“ im Garten der Sonnleitners © KK

Tausende Veranstaltungen waren es in den vergangenen 50 Jahren. Und doch sagt Sonnleitner: „Die Anzahl ist nicht entscheidend, wichtiger ist die Nachhaltigkeit und der Mehrwert für die Gemeinde.“ Junge Künstler hatten in Markt Hartmannsdorf ihre ersten Auftritte, so etwa Patrick Hahn, heute bekannter Dirigent und Pianist. Moritz Weiß und sein Kletzmer Trio, die Cover Girls oder die Gruppe „Aniada a Noar“ gaben sich im Dorfhof die Klinke in die Hand.

© Privat Patrick Hahn mit 14 Jahren bei einem seiner ersten Auftritte im Dorfhof Markt Hartmannsdorf

Die „Sonniwend-Feier“ im Garten der Sonnleitners in Pöllau bei Gleisdorf war stets ein Fixpunkt im Jahreskreis. Mit der Herbstausstellung (es gibt sie schon seit 40 Jahren) bot man regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne.

© Kk Werner Sonnleitner mit Peter Simonischek in seiner Wortschatz-Stube auf seinem Anwesen in Pöllau bei Gleisdorf

„Wortschatz“ als Publikumsmagnet

Ein wahrer Clue gelang allerdings 2010 gemeinsam mit dem bekannten Burgschauspieler und gebürtigen Hartmannsdorfer Peter Simonischek. „Er initiierte den Literaturwettbewerb Wortschatz, ich war für die Organisation verantwortlich“, berichtet Sonnleitner. Für den Kulturmarkt war der Wettbewerb ein Highlight, das Publikum kam, Markt Hartmannsdorf rückte in die Schlagzeilen.

© Johann Schleich Bei der ersten Wortschatz-Preisverleihung im Jahr 2010, damals noch nicht am Dorfplatz in Markt Hartmannsdorf, sondern im Genusshotel Riegersburg

Heuer zog sich Sonnleitner aufgrund des herausfordernden Jahres aus der Organisation des Wettbewerbes zurück und übergab an Simonischeks Witwe Brigitte Karner und an die Gemeinde. Und auch für den Kulturmarkt selbst wird ein Nachfolger gesucht. „Der Verein muss sich verjüngen“, sagt Sonnleitner, der weiterhin gerne unterstützend zur Seite stehen, in den nächsten Jahren aber den „Taktstock“ übergeben will. Für seinen besonderen Einsatz um die Kunst- und Kulturszene wurde er 2025 vom Land Steiermark geehrt.

© Thomas Raggam Werner Sonnleitner bei der Ehrung der Zukunftsgemeinden im Bereich Kultur, vergangenes Jahr in der Alten Universität in Graz

Von Konzert bis Friedhofspaziergang

Apropos Taktstock: Ab dieser Woche wird es in Markt Hartmannsdorf wieder geballt kulturell. Gestartet wird am Samstag, 31. Oktober mit einem klassischen Konzert des Ensembles „Sonora“. Getreu dem Motto „Durch Zeiten und Länder“ warten ab 19 Uhr Werke aus klassischer Musik bis hin zu Film- und Popularmusik.

© KK Das Ensemble Sonora spielt am 31. Oktober im Dorfhof Markt Hartmannsdorf

Nur zwei Tage später, am Montag, 2. November (Allerseelentag), lädt Birgitte Karner ab 17 Uhr wieder zum literarischen Friedhofsspaziergang auf den Markt Hartmannsdorfer Friedhof, wo ihr Mann Peter Simonischek seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Am Akkordeon umrahmt Musiker Bernd Kohlmeier.

1 / 2 Brigitte Karner bei ihrer Lesung am Friedhof in Markt Hartmannsdorf © Karin Scherf-Kachelmaier

Kunstwerke sind ab 13. November bei der traditionellen Herbstausstellung im Dorfhof zu sehen. Sieben regionale Künstler präsentieren bis 22. November ihre Werke zum Thema „Grauzone/Farbraum“. Zu sehen sind Fotografien, Grafiken, Malerei, Objektkunst und Zeichnungen. Die Vernissage findet am 13. November um 19 Uhr statt.