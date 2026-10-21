Emma‘s „Aus“ muss uns Frauen Auftrag sein, denn es reicht tatsächlich!

Die streitbare Feministin stellt ihr Magazin „Emma“ ein. Alice Schwarzer meint: „Es reicht!“ Man sei ermattet. Viele Debatten trugen Schwarzers Handschrift, doch ihr Einsatz hatte einen hohen Preis. Kritik und Hass – auch von anderen Feministinnen. Warum ihr Abgang genau deshalb ein Aufruf sein muss. Auch für einen neuen Feminismus.

Heute sagt man gern „umstritten“. Dabei ist „streitbar“ das viel bessere Wort. Alice Schwarzer ist streitbar. Und dass sie jetzt ihr Magazin „Emma“ einstellt, ist schade. Aber es ist eine Gelegenheit, sich die Streitbarkeit von Schwarzer und ihren oftmals als „alten“ Feminismus verschrienen Zugang anzusehen. Was ihr alles vorgeworfen wird: Transfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Russlandfreundlichkeit, Rassismus, Sexualarbeits-Feindlichkeit, Generationen-Blindheit. Und mein Lieblingsbegriff: „Bevormundungs-Feminismus“.

Welche Debatten aber hat sie tatsächlich geführt? Von der großen und maßgeblichen Kampagne rund um Abtreibung, die sie 1971 im „Stern“ gestartet hat, waren es immer die ganz großen Brennpunkte. Sie thematisierte Pornografie ebenso wie Gewalt in der Ehe, unbezahlte Arbeit von Müttern, und später äußerte sie sich kritisch gegenüber dem Kopftuch. Alles Themen, die tabuisiert oder stigmatisiert waren. Man kann also gesichert behaupten: Sie hatte die härtesten Shitstorms, da gab es das Wort noch gar nicht. Den aggressivsten durchlebte sie in den letzten Jahren, da waren einerseits ihre Haltung zu Russland und andererseits ihre Kritik an Transpersonen. Vor allem in den Sozialen Medien traten Scharen an Feministinnen auf, die ihr Queerfeindlichkeit vorwarfen. Ein Vortrag in Wien wurde von massiven Protesten begleitet. Schwarzer sei komplett aus der Zeit gefallen und würde anderen Frauen erklären, wie sie zu leben hätten. Wobei sich Schwarzers Kritik gar nicht so sehr gegen Transpersonen richtete, sondern vielmehr gegen den aus ihrer Sicht fast saloppen Umgang mit der Frage „Welches Geschlecht will ich sein?“. Diese könne junge Mädchen ihrer Meinung nach am Ende sogar in eine Trans-Identität treiben, weil man sich als Mann weniger Nachteile erwarte, als als Frau.

Keine Zeit mehr für die perfekte Feministin

Heute blicken viele Feministinnen reflektierter auf diese Zeit, als sich Frauen gegenseitig in den Sozialen Netzwerken fertigmachten, weil sie „nicht inklusiv genug“ waren oder in einem Kommentar einmal ein Sternchen vergessen hatten. Heute sitzen wir mit einem fetten Kater da und verstehen den akademischen Wettkampf „Wer ist die perfekteste Feministin?“ nur noch schwer. Weil wir sehen, was gerade wieder passiert. Da werben junge Frauen in Deutschland für eine „Unterordnung“ der Frau, weil das zu einer christlichen Ehe gehöre. Und Konvertitinnen radikalisieren Mädchen auf ihrem Smartphone, damit sie sich das Kopftuch aufsetzen. Da erklären Frauen öffentlich in den USA, sie würden jederzeit auf ihr Wahlrecht verzichten, weil das der Ehemann doch ohnehin übernehmen könne. Wir wissen aus Studien und dem eigenen Leben, dass Frauen und Mütter immer noch den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit erledigen, und wir blicken leider vermehrt in Abgründe, wo Männer ihre Ehefrauen betäuben, um sie zu vergewaltigen. Alice Schwarzer sagt: „Es reicht.“ Wie recht sie hat. Ihr Abgang muss uns daher Auftrag sein: Jetzt erst recht. Und diesmal mit Solidarität.