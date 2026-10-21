Nach Pleite von Bestatter: Leichenwagen und Särge stehen zum Verkauf

Im Juli meldete Klagenfurts einziger privater Bestatter nach nur einem Jahr Konkurs an. Jetzt stehen Särge, Urnen, ein Seziertisch und der Leichenwagen zum Verkauf.

Dieser Konkursfall ist nichts für schwache Nerven: Im Juli wurde über das Bestattungsunternehmen Kriegl KG mit Sitz in der Klagenfurter Gabelsbergerstraße ein Konkursverfahren eröffnet. Als einziges privates Bestattungsinstitut in der Kärntner Landeshauptstadt bot dieses alles rund um das Thema Beerdigung an. Innerhalb eines Jahres – das Unternehmen selbst war erst im März 2025 gegründet worden – hatte sich allerdings ein Schuldenberg in Höhe von rund 172.200 Euro angehäuft. Als Ursache wurden laut Insolvenzantrag Malversationen des vertretungsbefugten Organs angegeben. Die Schließung war eine erste logische Folge.

Jetzt geht es an die Verwertung des vorhandenen Vermögens, das laut Gutachten mit 47.520 Euro beziffert wird. Der Erlös wird dann zur Befriedung von Gläubigerinteressen verwendet. Doch selbst Rechtsanwalt Konrad Burger-Scheidlin, der als Masseverwalter in dieser Causa agiert, spricht dabei von einer nicht alltäglichen Situation. Denn neben der Büroeinrichtung (Aktenregale, Schreibtischkombinationen, Drehsessel, Computer oder Papierschredder), einer Küche und anderem Inventar (Staubsauger, Blumentröge oder einer Waschmaschine) stehen auch ein Weihwasserständer (mit drei Schalen), ein Ständer für Partezettel und verschiedene Ständer für Kränze zum Verkauf.

„Etwas beklemmendes Gefühl“

Diverse Sargtransportwägen, eine Leichen-Überführungstrage und ein Sarglift sind ebenfalls gelistet. Besonders makaber: der gepolsterte Kindersarg mit Deckel aus Holzfichte, ein Transport-Unfallsarg, ein Seziertisch, zehn Urnen, sechs weitere Särge sowie eine Kühlzelle. „Es war ein beklemmendes Gefühl“, beschreibt Burger-Scheidlin die Situation bei der Schätzung vor Ort. Alle Gegenstände würden sich aber in einwandfreiem Zustand befinden.

Ebenfalls zum Verkauf steht ein Mercedes Vito, der zu einem Leichenwagen umgebaut wurde. Der schwarze Pkw mit dem Baujahr 2017 weist einen Kilometerstand von 104.529 Kilometern auf und wird vom Sachverständigen auf 29.400 Euro geschätzt.