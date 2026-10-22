Das „Aromazentrum“ in St. Andrä schließt nach sieben Jahren

Ingrid Baumgartner will mehr Zeit für ihre Familie aufbringen, die Produkte wird sie weiterhin vertreiben.

Nach siebeneinhalb Jahren schließt Ingrid Baumgartner am 31. Oktober 2026 das Aromazentrum am Standort St. Andrä, in dem Aromapflegeprodukte angeboten werden. Künftig möchte sie mehr Zeit für ihre Familie aufbringen. „Ich bin vor Kurzem zum zweiten Mal Oma geworden und arbeite nebenbei als Krankenschwester. Ich möchte allem gerecht werden und nun heißt es, Prioritäten zu setzen“, erklärt Baumgartner.

„Es ist nach wie vor mein Herzensprojekt“, sagt sie. Daher bleibt sie ihren Kunden weiterhin erhalten: Die Homepage www.duftvision.at bleibt bestehen, auch telefonisch ist sie unter der Nummer 0650 / 809 59 97 weiterhin erreichbar. Verkauft werden Hautpflegeprodukte, Aromapflegeprodukte mit ätherischen Ölen, Duschgel, Shampoo und Seife. „Lediglich der Standort in St. Andrä schließt. Bis 31. Oktober bin ich vor Ort. Lagernde Produkte sind bis dahin im Abverkauf“, ergänzt Baumgartner, die auch persönliche Duftmischungen kreiert.