19-jähriger Oststeirer beschädigt Auto, weiß aber nicht warum

Sachbeschädigung wird einem 19-Jährigen am Bezirksgericht Weiz vorgeworfen. Er soll die Seitenspiegel eines fremden Autos runtergetreten haben. Warum er das getan hat, weiß er selbst nicht.

„Ich fühle mich schuldig“, sagt der 19-jährige Angeklagte. Der Oststeirer soll die Seitenspiegel eines fremden Autos runtergetreten haben. Dabei ist ein Schaden in Höhe von 1343,90 Euro entstanden.

„Ich weiß nicht, warum ich das gemacht hab“, beteuert er. Den Besitzer des Fahrzeugs kenne er nicht. „Wir wollten Fotos von meinem Auto machen.“ Das andere Auto habe zufällig dort geparkt.

Keine Vorstrafen

Den Schaden hat der 19-Jährige noch nicht bezahlt. „Es ist sich finanziell nicht ausgegangen.“ Der Richter kontert: „Das ist nicht sein Problem.“

Da der 19-Jährige noch keine Vorstrafen hat, bietet ihm der Richter eine Diversion an. Der Angeklagte muss 680 Euro Geldbuße bezahlen sowie den Schaden gutmachen. Erledigt er diese Zahlungen bis März und lässt er sich ansonsten nichts mehr zu Schulden kommen, wird das Strafverfahren gegen ihn eingestellt und er hat keine Vorstrafe.