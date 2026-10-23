Neue Bestattungsformen drücken in Oberkärnten den Allerheiligen-Umsatz

Urnengräber werden beliebter, die Gestecke kleiner. Floristen und Gärtnereien in Oberkärnten beobachten einen Wandel des Kaufverhaltens.

Die Tage werden kürzer, die Natur kommt zur Ruhe, Nebel liegt über den Straßen und Feldern. Es ist jene Zeit, in der es in den Oberkärntner Gärtnereien und Blumengeschäften nach Erde, frischem Tannengrün und Harz riecht. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verarbeiten Moos, Tschurtschen, Blüten, Äste, Holz- oder Steinkreuze, Rinde und Bänder zu liebevoll gestalteten Gestecken. Sie werden zu Allerheiligen auf den Gräbern platziert, um Trost zu spenden und ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. In den heimischen Betrieben startet eine arbeitsintensive Zeit.

„Die Gestecke sind edel, ästhetisch und schön anzusehen. Die Gestaltung entspricht dem Anlass. Beliebt sind klassische Herbstfarben“, schildert Karl Winkler, Chef von „Garten und Floristik Winkler“ in Seeboden. Seit zirka einer Woche ist er gemeinsam mit seinem Team mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Wir sind voll ausgestattet und produzieren laufend“, sagt Winkler, der an seine Kunden appelliert. „Unsere Produkte halten sich am Grab viel länger als jene aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle. Diese Gestecke sind oft schon beim Kauf halb vertrocknet. Man entscheidet sich nicht nur für einen Preis, sondern auch für die dementsprechende Qualität.“

Der Gürtel wird enger geschnallt

Uwe Rimmele, Chef der Gärtnerei Rimmele in Nötsch im Gailtal, bemerkt, dass die Verkaufszahlen „nicht mehr das sind, was sie einmal waren“. Es gäbe zu Allerheiligen mehr Arbeit, aber keinen „Höchststand“ wie zum Mutter- oder Valentinstag. „Von einem Kundenansturm können wir nicht sprechen. Die Frequenz ist aber gegeben, da winterharte Pflanzen aktuell hoch im Kurs sind“, sagt Rimmele. Dass auch Lebensmittel-Einzelhandelsketten Produkte für den bevorstehenden Feiertag anbieten, stört ihn. „Kunden können, während sie ihren Wocheneinkauf erledigen, bequem nach dem erstbesten günstigen Gesteck greifen. Da kämpfen wir gegen Windmühlen.“ Laut Rimmele sei die Qualität nicht vergleichbar: „Oft handelt es sich um Kunstblumen. Das Material ist vertrocknet oder nicht schön verarbeitet. Ich will betonen, wie wichtig es ist, heimische Betriebe mit Fachpersonal zu unterstützen und so Arbeitsplätze in der Region zu sichern.“

1 / 6 In der Gärtnerei Rimmele finden Kunden die unterschiedlichsten Gestecke © KK/Gärtnerei Rimmele

Hannes Waidbacher, Chef der Gärtnerei Waidbacher in Gmünd, beobachtet unterdessen einen klaren Trend: „Die Gestecke werden kleiner. Es gibt immer mehr Urnengräber. Dort ist wenig Platz vorhanden.“ Auch er steht der „Konkurrenz Discounter“ kritisch gegenüber. „Es ist wichtig, dass die Wertschöpfung in Kärnten bleibt und das Geld nicht an irgendeine Supermarktkette geht. Wir sind sehr froh, dass sich unsere Kunden bewusst dafür entscheiden, Betriebe in der Region zu stärken.“ Auch das Datum des Allerheiligentages spiele eine entscheidende Rolle. „Am Ende des Monats bemerken wir auch, dass weniger Geld im Umlauf ist.“

Urnen und Baumkreise

Auch Richard Kleibner von Blumen Kleibner in Hermagor beobachtet, dass sich „Kleinigkeiten“ immer häufiger verkaufen: „Heutzutage gibt es kaum noch große Familiengräber mit riesigen Gestecken, aber immer mehr Urnengräber.“ Wann das Team beginnt, sich auf Allerheiligen vorzubereiten, sei wetterabhängig. „Sobald es kühler wird, können wir loslegen. Je später man anfängt, desto länger bleibt alles frisch.“ Konkurrenz vonseiten der Discounter bemerke er kaum. „Ich glaube, dass es für Kollegen in den Städten schwieriger ist. Hier, bei uns am Land, bringt jede Familie etwas an das Grab.“

1 / 3 Egal, ob groß oder klein: Bei Blumen Kleibner finden alle Kunden ein passendes Gesteck © Blumen Kleibner

Auf dem Spittaler Rathausplatz ist die „Blumenstube Natur-Kreativ OG“ zu finden. Marion Klammer und Tamara Tripp sind seit Anfang Oktober damit beschäftigt, Materialien aus den eigenen Wäldern zu sammeln. „Wir arbeiten mit Herbstfarben und Naturmaterialien“, sagen Klammer und Tripp. Auch sie haben Erfahrungen mit dem Discounter-Phänomen. „Es gibt Kunden, die uns versichern, dass sie Handarbeit und Regionalität schätzen und genau deshalb auch bereit sind, den entsprechenden Preis zu bezahlen. Andere Kunden wiederum verstehen nicht, wieso unser Gesteck teurer ist als jenes, das in einem Supermarktregal liegt.“ Auch in ihrem Geschäft werden „Kleinigkeiten“ immer beliebter – eine Entwicklung, die sie schon seit sieben Jahren beobachten. „Die Anzahl an Urnen-Gräbern steigt an, dies wirkt sich auf das Kaufverhalten aus. Auf dem städtischen Friedhof in Spittal gibt es seit diesem Jahr außerdem einen Baumkreis. Dort werden zu den Feiertagen überhaupt keine Gestecke hingebracht. Auch das beeinflusst unser Geschäft.“