Osttiroler Jungbauern haben ein neues Führungsteam

Jonas Perfler und Silja Stotter vertreten künftig 36 Ortsgruppen und rund 1900 Mitglieder im Bezirk Lienz.

Die Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Osttirol startet mit einem neuen Führungsteam in die nächste dreijährige Funktionsperiode. Bei der Bezirkswahl am Sonntag in Amlach wurden Jonas Perfler aus Außervillgraten zum Bezirksjungbauernobmann und Silja Stotter aus Nußdorf-Debant zur Bezirksleiterin gewählt. Sie übernehmen die Leitung von Maximilian Jans und Birgit Preßlaber.

Alle drei Jahre werden in der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend die Funktionen auf Orts-, Gebiets- und Bezirksebene neu besetzt. Nach den Wahlen in den Ortsgruppen und Gebieten stand nun die Wahl der neuen Osttiroler Bezirksführung auf dem Programm. Dabei kam erstmals ein digitales Wahlsystem zum Einsatz: Die rund 130 wahlberechtigten Delegierten gaben ihre Stimmen per Smartphone ab.

Vorstandsmitglieder aus ganz Osttirol

Zum neuen Vorstand gehören auch Raphael Mair aus Ainet und Jakob Troyer aus Patriasdorf sowie Melanie Kraler aus Sillian und Lisa Sint aus Kartitsch, die die neue Leitung in der Funktion der Stellvertreter unterstützen. Als neue Bezirksgeschäftsführerin ist Antonia Hirn aus Leisach vorgesehen. Lukas Lusser aus Glanz wird die Funktion des Bildungsbeauftragten übernehmen, Isabella Hofer aus Tristach jene der Medienbeauftragten. Die drei werden in der ersten Sitzung offiziell in ihre Funktionen bestellt.

1 / 3 Ein Dankeschön für drei gemeinsame Jahre: Geschenke für den scheidenden Bezirksausschuss © Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend

Das neue Team möchte die kommenden drei Jahre gemeinsam mit den 36 Ortsgruppen aktiv gestalten. Abwechslungsreiche Veranstaltungen, neue Ideen und gemeinsame Erlebnisse sollen die Funktionsperiode prägen und den Zusammenhalt im Bezirk stärken. Dabei sollen die Mitglieder Gelegenheit haben, sich einzubringen und das Vereinsleben mitzugestalten.