Preding: Feuerwehr hilft Pferd wieder auf die Beine

Ein älteres Pferd konnte am Montag auf einem Pferdehof in Preding nicht mehr aufstehen. Die Feuerwehr rückte mit Spezialausrüstung an, um dem Tier zu helfen.

Am Montagvormittag wurde die FF Preding zu einer Tierrettung auf einen Pferdehof gerufen

Am Montagvormittag, gegen 8.50 Uhr, wurde die Feuerwehr Preding zu einem Pferdehof gerufen. Ein älteres Pferd schaffte es nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen. Die Hofbetreiber hatten gemeinsam mit einer Tierärztin bereits vergeblich versucht, dem Tier aufzuhelfen. Da Verletzungsgefahr für das Tier bestand, rückten die Einsatzkräfte aus.

Für die Rettung wurde ein spezielles Großtier-Rettungsset bei der Feuerwehr Deutschlandsberg ausgeborgt. Die sieben Kameraden bauten zuerst einen Teil des Boxzaunes ab, um genügend Platz zu schaffen. Anschließend wurde das Pferd von der Tierärztin leicht betäubt, sodass die Einsatzkräfte das Rettungsgeschirr vorsichtig anlegen konnten.

1 / 3 Nach dem vorsichtigen Anlegen des Rettungsgeschirrs konnte das Pferd mithilfe eines Traktors angehoben werden © FF Preding

Mithilfe eines Traktors gelang es schließlich, das Tier anzuheben. Kurz darauf stand das Pferd wieder auf eigenen Beinen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die sieben Feuerwehrleute beendet. Das geliehene Rettungsset wurde anschließend nach Deutschlandsberg zurückgebracht.