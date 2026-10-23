Besonderes Treffen in Seewiesen: Alle „63er“ waren eingeladen

„63er“ aus nah und fern ließen sich „ihr“ Geburtstagsfest nicht entgehen

Kürzlich ging es in Seewiesen rund. Nachdem der Jahrgang 1963 heuer 63 Jahre jung wird, veranstaltete Gastwirtin Silvia Schuster, ebenso 63 Jahre alt, kurzerhand in ihrem „Schuster‘s Alpenpanorama“ ein großes „63er“-Geburtstagsfest. Sie lud SchulkollegInnen, Freunde, langjährige Wegbegleiter und Gäste ein.

Viele aus nah und fern folgten der Einladung. Den weitesten Weg mit dem Flugzeug nahmen je eine Dame aus Zürich und Brüssel auf sich. Die kürzeste Anreise hingegen hatte Andrea Pfeiler von der Seeberg-Alm.

© zVg Das „63er-Komitee“, bestehend aus Silvia Schuster, Andrea Miesebner, Andrea Pfeiler, Uschi Lorenz und Peter Fladischer, kümmerte sich um die Organisation

Pfarrer Anthony Nwachukwu war in doppelter Mission vor Ort. Einerseits spendete er den Festgästen seinen Segen, andererseits gehört er auch zum illustren Klub der 63er. Für die musikalische Umrahmung sorgten „Die Greifer“ aus Mariazell. Kulinarisch konnte man sich an einem reichhaltigen Buffet laben.

© zVg Pfarrer Anthony nahm auch am Fest teil

„Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen und schöne gemeinsame Stunden zu erleben. Nachdem alle glücklich nach Hause gegangen sind, war es ein perfektes Fest“, freut sich Schuster.