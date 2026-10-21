Vor allem im Lesachtal von Osttirol bis Kärnten sowie im gesamten Bezirk Hermagor wird es laut Wetterdiensten in den nächsten Stunden starke Niederschläge geben.

Es wird ungemütlich, regnerisch und kühler in Kärnten und Osttirol. Verantwortlich ist, wie berichtet, ein Genuatief. Dieses sorgt für trübes Wetter und von Südwesten ausgehend im Laufe des Mittwochs immer stärker werdende Niederschläge.

„In Oberkärnten speziell im Gail- und Oberen Drautal sowie auch in Teilen des Mölltals regnet es dabei über Stunden hinweg kräftig, stellenweise können auch Gewitter eingelagert sein“, heißt es von Geosphere Austria, die die „Warnstufe gelb“ herausgegeben hat. Der staatliche österreichische Wetterdienst nutzt eine 4-stufige Gefahrenskala: Grün (keine Warnung), Gelb (Vorsicht), Orange (Achtung) und Rot (Gefahr).

Kleinräumige Überflutungen möglich

Die Warnstufe Gelb bedeutet im konkreten Fall: Kleinräumige Überflutungen und lokale Überschwemmungen im Bereich von Bächen sind am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag möglich – vor allem im Lesachtal, also im Bezirk Hermagor und in Teilen Osttirols. In Unterkärnten nimmt am Nachmittag die Schauerbereitschaft deutlich zu.

Aktuelle Unwetterwarnungen kommen am Mittwoch auch vom privaten Wetterdienst UWZ. Dieser hat für Teile des Bezirks Lienz und Oberkärnten die Warnstufe gelb veröffentlicht, für den Bezirk Hermagor gilt sogar Warnstufe rot. Dort sind, treffen die Prognosen ein, in 24 Stunden mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Für das restliche Kärnten gilt laut UWZ eine Wettervorwarnung. UWZ hat fünf Warnstufen: grün (keine Warnung), gelb (Vorwarnung), orange (Unwetter), rot (starkes Unwetter) und violett (sehr starkes Unwetter).