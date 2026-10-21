Halle mit zehn Tonnen Sojabohnen brannte: Großeinsatz in Kärnten

100 Feuerwehrleute standen am Dienstagabend im Einsatz. Getreidetrocknungsanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eberndorf begann zu brennen. Hoher Schaden.

Durch das rasche Eingreifen der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein anderes Wirtschaftsgebäude verhindert werden

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstag kurz nach 20 Uhr in einer Getreidetrocknungsanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Eberndorf zu einem Brand.

Durch das rasche Eingreifen der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahe Wirtschaftsgebäude verhindert werden. Es wurden dabei etwa zehn Tonnen Sojabohnen aus der Trocknungsanlage entfernt und die Glutnester gelöscht.

Die Anlage wurde durch den Brand stark beschädigt. „Es entstand Sachschaden in einem höheren fünfstelligen Eurobetrag“, berichtet die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf, Peratschitzen und Völkermarkt mit 18 Fahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften.

Die FF Eberndorf berichtet, dass die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz im Einsatz standen. Im Anschluss an die ersten Löscharbeiten wurde die Trocknungsanlage entleert, um verbliebene Glutnester freizulegen und vollständig abzulöschen. „Dadurch konnte ein erneutes Aufflammen des Brandes verhindert werden.“ Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten und Kontrollen mittels Wärmebildkamera wurde der Einsatz gegen 23 Uhr beendet.