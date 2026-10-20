Frau und zwei Helfer nach Küchenbrand am Dienstag in Lienz verletzt

Nach einem Küchenbrand in Lienz wurden eine Frau und zwei Helfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Es war gegen 18 Uhr, als eine 80-jährige Einheimische in ihrer Wohnung in Lienz Fett auf einer Elektroherdplatte erhitzte. Als ihr Telefon läutete, nahm sie den Anruf entgegen und begab sich ins Wohnzimmer, um das Gespräch zu führen.

Als die Frau bemerkte, dass die Elektrosicherung ausgelöst hatte, kehrte sie in die Küche zurück – dort stellte sie fest, dass dort bereits ein Brand ausgebrochen war. Als sie um Hilfe schrie, eilten zwei Männer im Alter von 25 und 19 Jahren unverzüglich zu Hilfe. Die beiden Männer versuchten, den Brand mit insgesamt drei Feuerlöschern zu bekämpfen. Aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung mussten sie die Wohnung jedoch verlassen.

Bald traf die Feuerwehr Lienz ein, sie konnte den Brand in weiterer Folge rasch unter Kontrolle bringen. Die 80-jährige Frau sowie die beiden Helfer wurden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.