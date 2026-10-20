Klein, aber oho: Yorkshire-Terrier schlug Bär in die Flucht

Ein kleiner Yorkshire-Terrier sorgt in den USA für großes Aufsehen. Der Hund namens Benny verbellte nämlich einen Bären vom Grundstück seines Besitzers.

Nicht mal kniehoch, aber furchtlos wie ein Riese: Der Mut eines kleinen Yorkshire-Terriers in den USA lässt das Internet staunen. Auf einem vielfach geteilten Video ist zu sehen, wie der kleine Hund einen Bären unter ständigem Gebell um und auf einen Baum jagt. Der Terrier trage den Namen Benny und habe den Bären aus dem Garten seines Zuhauses im US-Bundesstaat North Carolina vertreiben wollen, berichteten mehrere US-Medien.

Benny jagt alles

Der kleine Hund jage alles, was den Garten betrete, egal wie groß oder klein, sagte der Besitzer des Hundes dem Sender ABC News. In dem Video versucht der immer wieder, seinen Hund zurückzurufen - vergeblich.

Bennys Unterfangen hingegen ist am Ende von Erfolg gekrönt: Der Bär ergreift die Flucht, wie auf der Aufnahme zu sehen ist. Laut Berichten handelte es sich um einen Schwarzbären aus der Gegend. Schwarzbären sind die einzige Bärenart, die in North Carolina vorkommt.