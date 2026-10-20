Polizei schreitet ein: Lkw mit 24 Mängeln aus Kärntner Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle in Arnoldstein stellte die Polizei 24 Mängel an einem rumänischen Lkw fest. Die Zulassung wurde vorläufig aufgehoben.

Das sieht auch die Polizei nicht alle Tage: Im Rahmen einer Schwerpunktaktion am Verkehrskontrollplatz Arnoldstein (Bezirk Villach) wurden am Dienstag um 10.11 Uhr von einem Sachverständigen der Asfinag bei einem rumänischen Sattelzug insgesamt 24 schwere Mängel festgestellt.

Alleine beim Sattelanhänger wurden 12 Mängel mit Gefahr in Verzug – etwa ein fehlender Radbremszylinder, geknickte Bremsschläuche und drei Räder ohne Bremswirkung der Betriebs- und Feststellbremse – festgestellt. Die Zulassung wurde vorläufig aufgehoben, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abgenommen und eine Sicherheitsleistung von mehreren eintausend Euro eingehoben. Der Lenker wird der BH Villach zur Anzeige gebracht.