Polizeischülerin in Graz soll für Terrororganisation rekrutiert haben

Eine 27-jährige Polizeiaspirantin, die in Graz ausgebildet wurde, warb gegenüber Kollegen für den IS. Nach einer Hausdurchsuchung wurde sie nun entlassen.

Es ist ein Fall, wie es ihn in der Steiermark wohl noch nicht oft gegeben hat. Eine Polizeischülerin, die in Graz ihre Grundausbildung absolviert hat, soll laut Innenministerium recht offen eine „fundamental-islamistisch geprägte Grundhaltung“ an den Tag gelegt haben. Nun wurde die 27-Jährige aus der Ausbildung entlassen, zudem laufen Ermittlungen gegen sie.

Die Frau, die seit ihrem zweiten Lebensjahr in Österreich lebt, österreichische Staatsbürgerin ist und deren Eltern aus Afghanistan stammen, befand sich bereits seit längerer Zeit in der Polizeiausbildung für die Landespolizeidirektion Wien. Ihre Grundausbildung absolvierte sie in Graz – ein durchaus üblicher Vorgang, wie man bei der steirischen Polizei bestätigt. Seit Monaten soll die 27-jährige Muslimin aber mit Äußerungen und Verhaltensweisen aufgefallen sein, die sich schwer mit dem Exekutivdienst vertragen. Laut Innenministerium habe sie es etwa bei Einsatztrainings vermieden, mit männlichen Kollegen gemeinsam Szenarien und Übungen durchzuführen. Begründet habe sie das gegenüber Lehrgangskollegen mit ihrem muslimischen Glauben, dem sie auch künftig im aktiven Dienst auf diese Weise Rechnung tragen wolle.

Werbung für den Islamischen Staat

Damit nicht genug, soll die Polizeiaspirantin bei Mitschülerinnen versucht haben, diese zu einer positiven Grundhaltung zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu bewegen. Laut Innenministerium sollen dabei Aussagen gefallen sein wie: „Reisen wir doch gemeinsam aus und schließen uns dem Islamischen Staat an.“ oder „Sprich mir nach und du konvertierst zum Islam.“

Mittlerweile laufen gegen die 27-Jährige Ermittlungen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Hausdurchsuchung an, die am Montag durchgeführt wurde. Die bisher gesichteten sichergestellten Datenträger haben laut Ministerium aber keine Hinweise geliefert, die den Tatverdacht erhärtet hätten.

Polizeischülerin aus Ausbildung entlassen

Von ihrer Polizeiausbildung wurde die Frau jedenfalls entlassen. „Das an den Tag gelegte Verhalten widerspricht den Grundprinzipien und tragenden Säulen der Polizei, wie Gleichberechtigung der Geschlechter, Meinungsfreiheit sowie der klaren und unmissverständlichen Trennung zwischen Glauben und beruflicher Tätigkeit“, begründet Bundespolizeidirektor Michael Takács. Die Polizei sei ein Garant des demokratischen Rechtsstaats. Ähnlich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): „Bei so etwas gibt es null Toleranz und keinen Millimeter Spielraum.“