Wirtschaftskammer warnt: Spritpreise könnten um fast einen Euro steigen

Ein Spritpreisaufschlag von bis zu 95 Cent ist laut Wirtschaftskammer wahrscheinlich, wenn Österreich den Sonderweg durchzieht, das Klimaziel in 14 statt in 24 Jahren zu erreichen.

Die Wirtschaftskammer warnt vor massiven Verteuerungen beim Tanken und vor volkswirtschaftlichen Einbußen durch das geplante Erneuerbare-Energien-Gesetz-Verkehr (EEG-V). Eine Studie des Forschungsinstituts Economica untermauert das: Demnach würde das Gesetz durch Übererfüllung von EU-Vorgaben („Goldplating“) den Liter Diesel bis 2035 um bis zu 95 Cent verteuern. Klimaschützer werfen der Wirtschaftskammer fossilen Lobbyismus vor.

Grund für die Warnung ist der vorliegende Gesetzesentwurf zum EEG-V, der die Erneuerbaren-Richtlinie RED III der EU im Verkehrssektor national umsetzen soll. Während die Richtlinie RED III auf EU-Ebene einen Erneuerbaren-Anteil am Energiemix im Verkehr von mindestens 29 Prozent bis 2030 vorschreibt, sieht der österreichische Entwurf im Begutachtungsstadium 65 Prozent bis 2035 vor. Grund sei die Ausrichtung am Ziel der nationalen Klimaneutralität bis 2040, während die EU das Jahr 2050 anstrebe, erklärt Economica-Leiter Christian Helmenstein am Dienstag.

Österreich als teurer „Musterschüler“

WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger kritisiert die Differenz als „massives Goldplating“. „Ein österreichischer Sonderweg, der das Klimaziel bereits in 14 statt in 24 Jahren zu erreichen versucht, bedeutet einfach eine Verdichtung der Transformationskosten und damit deutlich höhere Energiepreise als in unseren EU-Nachbarstaaten.“

Spritpreisaufschlag von bis zu 95 Cent

Helmenstein beziffert die Preisaufschläge an der Zapfsäule durch das EEG-V im Jahr 2035 mit 95 Cent je Liter Diesel und 86 Cent je Liter Benzin gegenüber dem emissionsorientierten EU-Referenzpfad. Das bedeute einen Preisanstieg beim Tanken um 40 bis 50 Prozent. Für die österreichische Wirtschaft hat Economica eine jährliche Mehrbelastung von rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2035 berechnet.

Helmenstein geht davon aus, dass die Umstellung auf Elektroautos langsamer verlaufen wird als erhofft. „Wenn wir dieses Szenario durchrechnen bis zum Jahre 2035, dann werden wir im Jahre 2035 gerade mal ein Viertel an reinen Elektrofahrzeugen auf den österreichischen Straßen erleben.“

Teurer Treibstoff sickert in die Wirtschaft ein

Die Verteuerung beim Treibstoff würde sich negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirken. Laut Economica-Modellrechnung würde das Bruttoinlandsprodukt durch das EEG-V gegenüber dem Referenzpfad bis 2035 dauerhaft um 0,30 Prozent geringer ausfallen. Der private Konsum würde um 0,72 Prozent zurückgehen, die Reallöhne um 0,56 Prozent sinken. Zudem wirke die Zusatzbelastung „regressiv“, so der Ökonom. Das bedeutet: Haushalte des untersten Einkommensquintils würden gemessen an ihrem Bruttoeinkommen mit 0,93 Prozent belastet, während das oberste Einkommensquintil nur mit 0,52 Prozent belastet würde.

FPÖ: „Anschlag auf die Geldbörsen“

Danninger formulierte drei zentrale Forderungen der Wirtschaftskammer an die Politik: den Verzicht auf eine nationale Übererfüllung der EU-Verkehrsziele, die Sicherstellung von Technologieoffenheit sowie den Schutz von Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. „Wir können nicht über Spritpreisbremsen diskutieren und zusätzliche neue Kostentreiber gleichzeitig beschließen.“ Die Umweltschutzorganisation WWF warnt hingegen davor, den Forderungen der Wirtschaftskammer nachzugeben. Die FPÖ nutzt die Wirtschaftskammer-Studie für einen Frontalangriff auf die Bundesregierung. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz spricht vom „nächsten Anschlag auf die Geldbörsen der Österreicher“.