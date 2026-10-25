„Könnte stundenlang in Wiener Kaffeehäusern sitzen“
Isabelle Huppert ist der Star in Ulrike Ottingers Film „Die Blutgräfin“, der die morbide Schönheit Wiens abbildet. Ein Gespräch über Vampire, Visionen und Wiener Kaffeehäuser.
Als Erzsébet Báthory, jene sagenumwobene Aristokratin, der grausame Morde nachgesagt wurden, läuft die große französische Schauspielerin Isabelle Huppert in Ulrike Ottingers „Die Blutgräfin“ (ab 29.10. im Kino) zur Hochform auf. Sie mäandert darin durch ein Wien, in dem sich die Vergangenheit hartnäckig in die Gegenwart drängt. An ihrer Seite: Birgit Minichmayr als Zofe. Es ist ein opulentes Spiel mit dem Vampirkino, in dem historische Gespenster und Komik mühelos nebeneinander Platz finden. Im Hintergrund lauern die großen Fragen nach Sterblichkeit, Zeit und dem Geheimnis unserer Existenz. Vor der Gala-Premiere bei der Viennale sprach Huppert über die Magie der Schauplätze, Ottingers Bilderwelt und darüber, warum sie bei der Arbeit nicht nach Herausforderungen sucht.
Frau Huppert, Ulrike Ottinger entdeckt an Wien eine verborgene, morbide Seite. Wie vertraut waren Sie mit diesen Orten und ihrer Geschichte?
Isabelle Huppert: Vieles war mir neu, gerade die älteren, verborgenen Schauplätze. Es war aufregend, sie zu entdecken. Der Film ist auch eine Hommage an Wien. Er ist von Geschichte durchdrungen und bewegt sich doch frei zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ottingers Filme folgen einer eigenen Logik jenseits vertrauter Genres. Was hat Sie zu diesem Film hingezogen?
Vor allem Ulrike Ottinger. Sie ist eine eigenwillige, faszinierende Künstlerin mit einer sehr starken Vision. Man versteht nicht immer, woher ihre Bilder kommen, aber man möchte ihr folgen. Das Drehbuch war sehr präzise, mit einer eigenen Tonlage, auch durch die Beteiligung von Elfriede Jelinek.
Die Blutgräfin entzieht sich jeder Psychologie, sie wirkt fast wie eine Ikone. Wie nähert man sich einer solchen Rolle?
Es gibt keinen klassischen psychologischen Ansatz. Man gerät in ungewöhnliche Situationen, spricht bisweilen merkwürdige Dialoge. Darüber sollte man nicht zu viel nachdenken, sonst verliert man sich darin. Man lässt sich von den Situationen tragen. Daraus entsteht die Energie des Spiels.
Báthory gehört zu den grausamsten Gestalten der europäischen Legendenwelt. Hat es Sie gereizt, einen Vampir zu spielen?
Nicht unbedingt. Ich war nie besonders von Vampiren fasziniert. Aber darum geht es hier auch nicht. Die Figur ist eher eine Erfindung, eine Trägerin von Fragen. Ich habe sie fast wie eine Botin verstanden, die von Ort zu Ort reist und nach etwas sucht – vielleicht nach einem Geheimnis. Warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Der Film kreist um metaphysische Fragen, um Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Besonders berührt hat mich der Moment, in dem die Figur verschwindet. Da wird das alles sehr spürbar.
Man bewundert an Ihnen oft diese scheinbar unerschütterliche Souveränität. Kennen Sie Unsicherheit überhaupt?
Wenn die Vision einer Regisseurin oder eines Regisseurs stark genug ist, wird vieles einfacher. Man stellt sich weniger Fragen. Ich verstehe mich dann auch ein Stück weit als Werkzeug. Natürlich bleibt es meine Verantwortung, aber ich lasse mich führen – von der Regie, den Kostümen, der gesamten Konzeption.
Nach einer so langen Karriere könnte man vermuten, dass Sie genau wissen, welche Rollen Sie noch interessieren und welche nicht.
Ich suche eigentlich keine Rolle. Ich suche eine Begegnung. Ich möchte mit bestimmten Menschen arbeiten, mit ihren Vorstellungen und ihrer Welt. Ob Film oder Theater – entscheidend ist die individuelle künstlerische Handschrift. Ich suche dabei auch nicht unbedingt eine Herausforderung. Vielleicht ist es für das Publikum eine Herausforderung. Für mich ist es eher ein Prozess des Sich-Einlassens.
Zur Person
Isabelle Huppert, geboren 1953 in Paris, zählt zu den bedeutendsten Darstellerinnen des europäischen Kinos. Bekannt wurde sie durch Filme wie „Die Klavierspielerin“ (2001), „Liebe“ (2012) und „Elle“ (2016). Neuer Film „Die Blutgräfin“ mit Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Karl Markovics und Tom Neuwirth (Conchita Wurst).
Die Blutgräfin ist nicht zuletzt eine Figur, an der sich die Sehnsucht nach ewiger Jugend und die Angst vor dem Tod festmachen lassen. Wenn Sie selbst wählen könnten: Hätte die Unsterblichkeit irgendeinen Reiz für Sie?
Ich weiß es nicht. So lange wie möglich zu leben – vielleicht. Aber wirklich unsterblich zu sein? Darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Es ist eher beängstigend.
Im Film ist Wien eine düstere Stadt. Was mögen Sie an dieser Stadt, wenn gerade keine Vampire und keine Filmkameras in der Nähe sind?
Die Kaffeehäuser. Ich mag diese Tradition, dort Zeitungen zu lesen. Ich könnte hier stundenlang sitzen und mir würde keine Sekunde langweilig werden! Das findet man heute kaum noch irgendwo so konzentriert wie hier. Das gefällt mir, das macht für mich diese Stadt aus.
Mit Filmemacherinnen wie Ottinger, die sich kompromisslos eine eigene Bildsprache geschaffen haben, verbindet man auch eine bestimmte Idee des europäischen Autorenkinos. Ist dieses Kino für Sie weiterhin ein Ort, an dem unbequeme Fragen möglich sind?
Es ist sehr lebendig, sehr erfinderisch und oft überraschend. Es hat die Kraft, schwierige Themen zu verhandeln – und wir sollten alles dafür tun, dass das so bleibt.