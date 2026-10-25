Als Erzsébet Báthory, jene sagenumwobene Aristokratin, der grausame Morde nachgesagt wurden, läuft die große französische Schauspielerin Isabelle Huppert in Ulrike Ottingers „Die Blutgräfin“ (ab 29.10. im Kino) zur Hochform auf. Sie mäandert darin durch ein Wien, in dem sich die Vergangenheit hartnäckig in die Gegenwart drängt. An ihrer Seite: Birgit Minichmayr als Zofe. Es ist ein opulentes Spiel mit dem Vampirkino, in dem historische Gespenster und Komik mühelos nebeneinander Platz finden. Im Hintergrund lauern die großen Fragen nach Sterblichkeit, Zeit und dem Geheimnis unserer Existenz. Vor der Gala-Premiere bei der Viennale sprach Huppert über die Magie der Schauplätze, Ottingers Bilderwelt und darüber, warum sie bei der Arbeit nicht nach Herausforderungen sucht.

Frau Huppert, Ulrike Ottinger entdeckt an Wien eine verborgene, morbide Seite. Wie vertraut waren Sie mit diesen Orten und ihrer Geschichte? Isabelle Huppert: Vieles war mir neu, gerade die älteren, verborgenen Schauplätze. Es war aufregend, sie zu entdecken. Der Film ist auch eine Hommage an Wien. Er ist von Geschichte durchdrungen und bewegt sich doch frei zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ottingers Filme folgen einer eigenen Logik jenseits vertrauter Genres. Was hat Sie zu diesem Film hingezogen? Vor allem Ulrike Ottinger. Sie ist eine eigenwillige, faszinierende Künstlerin mit einer sehr starken Vision. Man versteht nicht immer, woher ihre Bilder kommen, aber man möchte ihr folgen. Das Drehbuch war sehr präzise, mit einer eigenen Tonlage, auch durch die Beteiligung von Elfriede Jelinek.