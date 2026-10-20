Kanadisches Ski-Ass erlitt schwere Knieverletzung

Im Training für Sölden verletzte sich Valerie Grenier schwer. Am Freitag wird sie in ihrer Heimat operiert.

Die am Ende der Vorsaison in Hafjell siegreiche Kanadierin Valerie Grenier hat sich wenige Tage vor dem Auftakt des neuen Weltcup-Skiwinters beim Training am Rennhang in Sölden schwer am rechten Knie verletzt. Die 29-Jährige muss sich einer Operation unterziehen, die am Freitag in ihrer Heimat erfolgen soll. Das gab Grenier auf Instagram bekannt.

„Zu sagen, dass ich am Boden zerstört bin, ist eine Untertreibung. Ich fliege am Dienstag nach Hause. Die ganze Auswirkung der Verletzung werde ich erst erfahren, wenn ich am Freitag operiert werde“, kommentierte Grenier ein Foto, auf dem sie mit Krücken und einer Knieschiene zu sehen ist.