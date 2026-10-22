Sabrina Schneider wuchs auf einem Obsthof in der Oststeiermark auf. Nun ist die Zahnarztassistentin „der Oktober“ im Jungbauernkalender 2027. Über Massenbestellungen und Sexyness im Landleben.

Sabrina Schneider mit Pferd Phönix, der auch Kunststücke machen kann. Schneider wollte schon immer für den Jungbauernkalender modeln – für 2027 hat es nun endlich geklappt. „Das Feedback ist einfach unglaublich“

Eigentlich wollte Sabrina Schneider ja schon immer einmal für den Jungbauernkalender modeln. „Ich habe aber immer wieder den Meldetermin versäumt“, sagt die 27-Jährige, die die Kleine Zeitung am Hof ihrer Mama in Pischelsdorf empfängt. Heuer hat es jedoch endlich einmal gepasst.

Im Mai hat die Zahnarztassistentin erste Probefotos eingeschickt, im Juli wurde bereits fotografiert, unter anderem auch in der Oststeiermark. „Ich habe mir extra Urlaub genommen. Es war einfach eine tolle Stimmung, wir haben auch viele Freundschaften geschlossen“, sagt die 27-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Freund Christian in Kaindorf lebt.

1 / 2 Tierfreundin Sabrina Schneider mit Hund Buddy, der ... © Carmen Oster

„Die Fotografen waren super professionell, ich habe mich einfach nur wohlgefühlt“, erklärt Schneider, die auf einem Obsthof in Puch bei Weiz aufgewachsen ist.

Anfang Oktober wurde der Kalender offiziell bei der Wiener Kaiser Wiesn präsentiert. „Wir haben die Fotos ja vorab nicht gesehen, es war eine große Überraschung“, berichtet Schneider, die „der Oktober 2027“ ist. „Es ist ein Wahnsinn, wenn man den Kalender auf einmal in den Händen hält. Ich bin einfach nur begeistert.“

Wie mit Bikini

Was das Umfeld zu den Fotos sagt? „Alle sind begeistert, es wurden auch schon sehr viele Bestellungen aufgegeben, von Freunden, Verwandten und auch meinen Schwiegereltern. „Die haben mich ja auch schon im Bikini gesehen, da ist also gar nichts dabei. Auch mein Freund ist einfach nur begeistert. Das Feedback ist unglaublich“, sagt Schneider.

1 / 2 Sabrina Schneider ist im Jungbauernkalender 2027 „der Oktober“ © Jungbauernkalender

„Bäuerliches Leben und sexy sein ist kein Widerspruch für mich“, stellt die Oststeirerin klar. „Ich finde, dass der Kalender es für die nächste Generation interessant macht, weil man sieht, dass man arbeiten und sexy sein kann“, setzt die Hundebesitzerin nach, die sich bei dem Gleisdorfer Tierschutzverein „Pfotenzukunft“ engagiert. „Tiere erden mich einfach, ich kann in meiner Freizeit am besten am Hof von meiner Mama abschalten.“

Video vom Shooting