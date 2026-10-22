Wie erzählt Mozart mit der Musik und der Orchestertextur die Geschichten seiner Opern? Musik ist ja auch eine Sprache und die Orchestertextur, die Orchestererzählung, die Orchestersprache der Partitur kann also genauso lebendig und farbreich werden wie ein Text mit Silben und Buchstaben. Bei Mozart kommt der musikalische Gestus direkt aus dem Wort, er erzählt mit jeder Ton- und Taktart etwas Neues. Die Partitur spricht, weint und lacht mit den Figuren. Da Ponte war ein brillanter Librettist und gemeinsam haben sie in drei Opern ein Stück Menschheitsgeschichte geschaffen.

Wobei „Così fan tutte“ oft als die schwächste der drei Opern gesehen wird? Das haben die Leute des 19. Jahrhunderts in ihrer pseudomoralischen Prüderie gemeint, weil sie dachten, dieser Partnertausch wäre irgendwie schlüpfrig. Dabei geht es ja um das, was junge Menschen in der ersten Liebe, in diesem Feuer, erleben an Wünschen, an Hoffnungen, an Enttäuschungen: Ich habe dich lieb, hast du mich lieb und bist du mir auch treu und kann ich dir treu sein? Mozart zeigt das ja schon ganz am Anfang mit der Oktave im ersten Takt. Da ist hellste Begeisterung und sofort darauf rutscht das Herz in die Hosentasche. Da ist die ganze psychologische Fallhöhe drinnen.