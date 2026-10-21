Binnen kürzester Zeit fasste Claudia Heschl den Entschluss, die Papierecke Heschl zu eröffnen. Das liegt nun 30 Jahre zurück. Zum Jubiläum wird gefeiert und zurückgeblickt – auf die schönen Momente und auch auf die schwierigen.

Claudia Heschl eröffnete vor 30 Jahren die Papierecke Heschl. Hier sieht man sie mit dem Plakat zur damaligen Eröffnungsfeier

„Alles hat spontan angefangen“, erzählt Claudia Heschl, Geschäftsführerin der Papierecke Heschl in Birkfeld, über den Beginn ihrer mittlerweile 30-jährigen Firmengeschichte. „Ich hab im Büro gearbeitet, mein Mann war Bäcker und Konditor.“ Im August 1996 fasste sie den Entschluss, ein Geschäft zu eröffnen. Schreibwaren wollte sie verkaufen. Nur zwei Monate später fand die Eröffnungsfeier statt.

„Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft“, erzählt die 55-Jährige. In einem Teil davon lebt das Paar heute noch. Der andere wurde zur Geschäftsfläche. „Anfangs haben wir nur im oberen Stock verkauft“, erzählt die Birkfelderin. Ihr Mann unterstützte sie nach seiner Schicht in der Backstube im Geschäft. „Ich hatte Null Erfahrung. Wir hatten Null Startkapital. Einmal hab ich mir schon gedacht: Warum tust du dir das an?“

1 / 3 Ein Blick ins Fotoalbum ... © KLZ / Nicole Stranzl

Der Gedanke verflüchtigte sich. Heute bereut die Geschäftsfrau nichts. Bereits im April 1997, also ein halbes Jahr nach der Eröffnung, beschäftigte sie eine geringfügige Mitarbeiterin. Heute arbeiten vier Mitarbeiterinnen in der Papierecke Heschl in Teilzeit. Auch das Sortiment wuchs.

Mehrere Standbeine

2004 erweiterte Heschl die Geschäftsfläche, der untere Teil kam dazu und somit auch der Verkauf von Geschenkartikeln. Seit 2010 birgt die Papierecke Heschl auch eine Buchhandlung. Alle drei Standbeine sind heute überlebenswichtig. Zusätzlich betreibt sie mit dem „Büroprofi“ einen Online-Shop für Gewerbekunden. Letzteres macht etwa 25 Prozent des Umsatzes aus, der Rest verteilt sich auf das Ladengeschäft.

1 / 24 Früher gehörte nur der obere Teil zur Papierecke Heschl. Claudia Heschl auf der Verbindungsstiege in den unteren Stock. © KLZ / Nicole Stranzl

Von 1998 bis 2002 gehörte Heschl auch ein Geschäft in Hartberg. „Meine Kinder sind 2001 und 2004 geboren, deswegen hab ich damit aufgehört“, erklärt sie.

Einige Stammkunden besuchen die Papierecke Heschl schon seit Anbeginn. Besonders schätzen sie die Beratung und das Service, so die Geschäftsführerin. Zu Schulbeginn richtet sie gemeinsam mit ihrem Team rund 300 Pakete mit allem, was das Schülerherz begehrt und braucht.

1 / 2 Regelmäßig organisiert die Papierecke Heschl Schultaschenausstellungen © Papierecke Heschl

Heschls persönliches Liebkind? Die Schultaschen. Immer wieder organisiert sie Schultaschenausstellungen, die mittlerweile in der Roseggerhalle stattfinden. Feste hat sie immer gern gefeiert. Bei einem Diddl-Fest durften die Kinder ihr Auto bemalen. Im Nachhinein erwies sich das als keine gute Idee. Der Lack trug Schaden davon, doch Heschl sieht es gelassen: „Es war ein altes Auto.“

1 / 2 Die Kinder bemalten bei einem Fest Claudia Heschls Auto. © KLZ / Nicole Stranzl

Eine der größten Herausforderungen war die Corona-Zeit. „Ich hatte Existenzängste.“ Doch auch hier fand sie eine Lösung. „Mein Mann und ich haben von in der Früh bis zum Abend gearbeitet, Bestellungen angenommen, die Waren draußen vor die Tür gestellt. Die Kunden haben sie abgeholt und das Geld reingeworfen. Es war sehr aufwändig, aber die Leute haben es geschätzt.“

Besonders am Herzen liegen Herschl die Lesereisen in Schulen von Rettenegg bis Anger. Dafür ist sie gemeinsam mit Autorinnen und Autoren unterwegs und klappert an drei Vormittagen schon mal zwölf Schulen ab.

© KLZ / Nicole Stranzl Bei einer der zahlreichen Veranstaltungen besuchte Hase Felix die Kinder.

Lesungen organisiert sie in Zusammenarbeit mit der Bibliothek ebenfalls seit Jahren. „Die erste Lesung war 2008“, erinnert sie sich. Seitdem durfte sie schon Größen wie Thomas Raab, Bernhard Aichner oder auch Barbara Pachl-Eberhart einladen.

Mit Veranstaltungen kennt sie sich aus, natürlich gibt es daher auch zum 30-jährigen Jubiläum ein Fest. Am Freitag, 23. Oktober, hat die Papierecke Heschl durchgängig von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gäste können dann auch schon die neue Einrichtung begutachten. Denn es wurde umgestaltet. Zu dem neuen Logo kommen auch neue Farben – unter anderem Heschls Lieblingsfarbe Dunkelblau.

1 / 4 Die Papierecke Heschl in Birkfeld lädt zur 30-Jahr-Feier am Freitag ein. © Anja Hartlauer

Zudem warten Jubiläumsangebote, auf Geschenkartikel gibt es beispielsweise Minus 30 Prozent. „Für jeden Kunden haben wir ein kleines Goodie-Paket als Dankeschön für die Treue gerichtet“, verrät Heschl. Ab 11 Uhr steht auch Harry‘s Foodtruck mit Getränken und Essen bereit. „Wir freuen uns schon sehr darauf.“