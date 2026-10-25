Wie hat Ihnen der neue „Tatort“ aus Franken gefallen?

Die oberfränkische Region „Gottesgarten“ ist titelgebend für den ersten Fall der neuen Kommissarin, der sich um offene Wunden, Sühne und Vergeltung dreht (ORF 2 & ARD).

Interessant macht den neuen Fall aus Franken nicht nur die Ankunft einer neuen Kollegin für Felix Voss, sondern auch ein wahrer Anteil der Geschichte, die die Opfer bis heute verfolgt. Drehbuchautor Constantin Lieb wuchs in dieser Region – eben Gottesgarten genannt – auf und erklärt, „einige reale Begebenheiten mit fiktionalen Ideen" verbunden zu haben. Wobei er betont: „Mir war es aber auch wichtig, dass das Dorf, in dem die Angehörigen leben und der finale Showdown passiert, hier einen fiktiven Namen trägt.“

Ob Travestiekünstler Elias alias Stella in einem Stunden-Airbnb ermordet wurde – und wenn ja, von wem – bleibt bis zum Finale im Dunkeln, denn dieser „Tatort“ will in erster Linie ein Krimi sein, in dem das Ungesagte schmerzt. Die Handlung leidet nicht durch die Einführung der neuen Ermittlerfigur, das neue Duo geht unaufgeregt und sich gegenseitig vorsichtig abtastend seiner Arbeit nach. Über diesem „Tatort“-Team schweben keine Depri-Wolken, die den Zuschauer ermüden.

Für die Rückblenden auf die Jugendjahre in diesem oberfränkischen Landstrich wurden drei fantastische Darsteller gefunden, die ihren erwachsenen Charakteren unglaublich ähneln. Und mit offenen Wunden durchs Leben straucheln.

Bewertung: ●●●●○



Wie lautet denn Ihr Urteil?

© Hendrik Heiden Szene aus „Tatort – Gottesgarten“