Top-Platzierungen noch und nöcher erreichte der ATV Schladming bei den Herbstmeisterschaften in Graz. Sowohl die jungen, als auch die routinierten Turnerinnen überzeugten.

Boden, Minitrampolin, Stufenbarren beziehungsweise Reck sowie Schwebebalken und Sprung – das sind die Disziplinen, in denen sich die Leistungsriege des ATV Schladming bei der Turn10-Landesmeisterschaft in Graz maß. 15 Sportlerinnen und Sportler aus der Planai-Stadt waren am vergangenen Samstag dabei und sorgten für Spitzenleistungen.

So siegte die jüngste Schladminger Turnerin, Mila Hubner, in der Altersklasse 6-7 mit einem „unglaublichen Punktevorsprung“ vor den Konkurrentinnen, informierte der ATV. Elias Michel holte sich in der gleichen Klasse ebenso den Sieg. Auch in der Altersklasse 8 dominierten die Turnflöhe klar: So gingen die ersten vier Plätze mit Frida Pilz, Frida Landl, Wilma Knauß und Elisa Buchsteiner allesamt an den ATV.

Nahezu alle 100.000 Punkte erreicht

In der Altersklasse 9 erturnte sich Elsa Pilz den 2. Platz, bei den Jungs siegte Simon Knaus vor Jonathan Schrempf. Eine besonders herausragende Leistung zeigte Lotta Oberauer (Altersklasse 10), die mit 96.667 Punkten von möglichen 100.000 den Sieg holte und auch die Höchstpunktezahl in der gesamten Basisstufe erreichte. Anthea Röder, ebenso Altersklasse 10, sicherte sich Platz 5. In der hart umkämpften Altersklasse 11 erturnte Heidi Landl Platz 5 und Amalia Zefferer Platz 10.

Aber nicht nur die jungen Damen und Herren, sondern auch die Routiniers des ATV waren erfolgreich: Viktoria Perner (Altersklasse 15-16) erreichte Platz 1 und somit den Landesmeistertitel. Marisol Röder sicherte sich in der Altersklasse 13-14 mit knappem Punkterückstand Platz 2. Das Trainerteam, bestehend aus Tina Michel, Arnold Fauler, Medea Lasser und Lara Tritscher, zu all diesen Erfolgen: „Eine gelungene Generalprobe für die bevorstehenden österreichischen Meisterschaften im November in Bregenz. Wir sind unglaublich stolz!“