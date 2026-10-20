530.000 Euro für Regionalentwicklung in Südkärnten

In Neuhaus verbindet ein neuer Pavillon regionale Vermarktung mit Infrastruktur für Radfahrer. In das GenussWerk Südkärnten wurden rund 530.000 Euro investiert.

In Oberdorf in der Gemeinde Neuhaus wurde mit dem GenussWerk Südkärnten ein neuer Treffpunkt für regionale Produkte und Veranstaltungen geschaffen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Bürgermeister Patrick Skubel besichtigten die Einrichtung, die im September beim 30. Jauntaler Hadnfest offiziell eröffnet wurde.

Herzstück ist ein rund 230 Quadratmeter großer Pavillon beim Landgasthof Hafner. „Mit dem GenussWerk Südkärnten wurde nicht nur ein weiteres Vorhaben aus dem regionalen Arbeitsprogramm umgesetzt, das Projekt zeigt auch eindrucksvoll, wie erfolgreiche Regionalentwicklung in der Praxis aussieht“, sagt Gruber. Die Verbindung neuer Vermarktungschancen für heimische Betriebe mit kommunaler Infrastruktur schaffe einen Mehrwert für die Region.

© Büro LH-Stv. Gruber Bürgermeister Patrick Skubel und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber

Insgesamt wurden rund 530.000 Euro investiert. Mehr als 150.000 Euro kamen über das Orts- und Regionalentwicklungsreferat, darunter 50.000 Euro an Leader-Fördermitteln. Weitere rund 75.000 Euro stammen aus dem See-Berg-Wander-Rad-Förderprogramm.

Der Standort am Drauradweg wurde zudem zu einem Service- und Informationspunkt für Radfahrer ausgebaut. Neben Abstellmöglichkeiten und E-Bike-Ladestationen gibt es einen Radservice und einen Radwaschplatz. „Um als Radland weiter attraktiv zu bleiben, braucht es neben dem Ausbau des Radwegenetzes auch gezielte Begleitmaßnahmen entlang der Strecken“, sagt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. Das GenussWerk leiste mit moderner Infrastruktur und authentischen Erlebnissen einen Beitrag zum Radtourismus.